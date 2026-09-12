Трагедия покруси Мира Добрева. Дъщеря й е неутешима
Черен ден за тв водещата
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Черен ден за тв водещата
Лора Добрева ще коментира новия сезон на хитово риалити
Има ли най-логично предположение
Журналистката разказва за отношенията със съпруга си, отказа да се кандидатира за вицепрезидент, тежкото си преживяване в болница и молитвата за сина...
Това разкри самата тв водеща
Тв звездата най-сетне си отдъхна след месеци в прах и хаос
Режисьорът на култови предавания като "Ку-ку" и "Хъшове" описва отношенията им като "разделени заедно"
Свързана е с отношенията й с Жоро Торнев
Изкуственият интелект я посъветвал да изхвърли играчките, но тя се отказа
Един тежък момент преобръща перспективата ѝ
Иван Комита завладя публиката с „Ахимса“
Чавдар Влъчков смята, че страната може и да става по-богата
Серия изненади готви националната телевизия през лятото
Какво каза тв звездата за старите хора
Не мога да стоя безучастна, заяви водещата
Тв водещата бърза да реализира една от големите си цели
Поредица от конфузни ситуации преди лекция
Изказването й в интернет
Водещата почти всеки ден е сред природата
Тя пусна с общението в мрежата