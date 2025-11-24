Мира Добрева с разтърсваща изповед. Потвърди дълго пазена тайна

Мира Добрева се изповяда в ефир.

В откровен разговор с Десислава Банова-Плевнелиева журналистката разказа за началото си в NOVA, за тежките битки, през които е преминала, и за момента, в който е осъзнала колко крехък е животът.

Една от емблематичните ни водещи се върна към първия си ефир в Нова тв, който носи и до днес в себе си, примесен със страх и магия.

"Сърцето ми биеше толкова силно, че се чудех дали няма да се чуе в микрофона", спомня си тя. И добавя: "Винаги ще пазя NOVA като първата си любов."

Блондинката говори и за професионалната обсесия, която малцина разбират. Но същата тази професия е и огромно богатство, казва тя: "Тя те кара да учиш. Всеки ден, за всяка тема."

За първи път Мира Добрева потвърди тежкия момент, който семейството ѝ дълго пазеше в тайна – седем дни в медикаментозна кома.

"Старая се да не се връщам там. Това беше ситуация несъвместима с живота. Радвам се, че съм тук. За близките ми това беше шок. А аз още не съм готова напълно да говоря за него."

Този момент преобръща перспективата ѝ: "Разбрах, че и на 50 животът може да свърши."

Поредицата ѝ за хора над 100 години променя Мира из основи. 148 срещи, 148 съдби, 148 урока за смисъла.

"Те са от друг свят — чист, добър, светъл. Най-красивите грешки на времето."

Тя започва да цени годините си, да не се плаши от бръчките, а да ги приема.

"Мястото до мен е празно", признава Добрева. "Беше запълнено с много любов, отказах се. Мислех, че всичко е приключило."

Но срещата с вековни двойки я разтърсва: "След като видях как се гледат тези хора на по 100 години… може би не всичко е приключило."

"Опитвам се да не ме е страх от времето. Не се опитвам да го надхитря", завършва Добрева.

