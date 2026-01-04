"Като две капки вода" се завръща! Сменят ли Рачков и Геро

Едно от най-обичаните телевизионни шоута у нас се завръща с нов сезон. На хоризонта вече се очертава 14-ият сезон на "Като две капки вода", който по традиция ще бъде излъчван през пролетта.

Новината идва след като два други формата в програмата на NOVA отпаднаха, което окончателно разчисти място за култовото шоу за имитации.

Става дума за "Борба до ключ" (продукция на Иван и Андрей) и "Женени от пръв поглед", които не успяха да съберат достатъчно интерес и не фигурират в програмната схема до лятото.

Въпреки спекулациите в публичното пространство, водещите няма да бъдат сменяни. И в новия сезон зрителите отново ще виждат на сцената Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро, които от години са емблематичното лице на формата, пише "България днес".

В журито също не се очакват драматични промени. Веско Маринов, Фънки и Хилда Казасян със сигурност остават. Големият въпрос е дали към тях окончателно ще се присъедини и Владо Зомбори – победителят от сезон 2024, който вече направи силно впечатление като ново лице в оценяващия панел.

Докато други риалити формати трудно намират участници и отпадат още преди старт, "Капките" продължават да събират популярни имена, силни образи и вярна публика.

