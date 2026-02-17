Тв война! Мартин Елвиса отвърна на шеф Ангелов

Мартин Елвиса представи собственото си студио в "Преди обед", откъдето ще посреща и разпитва участниците от предстоящия пети сезон на "Ергенът".

„Много се вълнувам, нямам търпение да започнем, защото усещам, че хората искат нещо различно. Всички лъжат! Гледат "Ергенът"! Всички!", заяви той категорично в ефир.

Елвиса не пропусна да отвърне и на шеф Виктор Ангелов от "Хелс китчън", който наскоро нарече романтичното риалити "псевдоконкуренция" и се закани, че ще го „смачка" по рейтинг.

„Нямам никакви проблеми нито с критики, нито с хейтъри. Наскоро попаднах на изказването на шеф Ангелов. От това псевдоготварско "Биг брадър", където е по другата телевизия, беше решил да каже за 'Ергенът', че сме псевдоконкуренция, че сме мишки и щял да ни смачка. И ни е мачкал винаги по рейтинг", започна той.

След това обаче дойде и отговорът му: „Който ме познава, знае, че не съм злопаметен и тънкообиден. Ще му отговоря в моя си стил. Шеф Ангелов, само едно ще ви кажа – рейтингът си е рейтинг, но една година всички говориха само и единствено за "Ергенът". Аз даже не знаех, че е имало вашето предаване и се наложи да вляза в интернет, за да проверя имало ли го е и кой е участвал в него."

И добави още по-остро: „Хубаво е, че сте надъхани, но ще ви кажа и нещо друго - една година бяхте по-тих и нисък от тревата. Сега малко сте надигнал глава, което е нормално да се случи. Защото когато котката я няма, мишките пируват!"

