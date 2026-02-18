Виктор Тодоров с първи думи след победата в "Капките"

Виктор Тодоров бе откритието и дори събитието на „Пееш или лъжеш“, където направи силен дует с Влади Зомбори на песен на Queen. Той има тежка съдба – оставен е при раждането си от майка си, а единственото, което знае за баща си е, че е от Зимбабве. Преминава през различни домове за сираци и изоставени деца, но в един от тях среща прекрасен преподавател г-жа Рашкова, която му показва пътя към музиката. След 4-ти клас влиза в Музикалното училище в Пловдив, където се научава да свири на пиано и виолончело. Алкохолът е причината да прекъсне връзката с майка му, но когато става на 19 години излиза от дома и започва работа като сервитьор. Решава да започне работа по корабите, където среща годеницата си Верджиния Бъчварова, която също е музикант. Двамата стават дует и работят на кораби в Скандинавския район. Заедно са от 4 години. Приятелката е тази, която го записва за участие в „Пееш или лъжеш“.

Участникът признава, че като малък е мечтаел да има семейство и това, че сега е родител е нещо специално за него. Семейството е най-голямото му богатство.

„Благодаря много за подкрепата, която получих от всички зрители. За мен участието в "Капките" е нещо изключително и емоционално, затова благодаря на екипа, че повярваха в мен. Осъзнавам, че трябва да съм по-концентриран и сериозен в това, което правя“, споделя емоциите си победителят в първи лайв на „Като две капки вода“.

„Смятам, че музиката е голяма емоция, която може да помогне на хората да разкрият чувствата си, особено когато се притесняват. Тя беше тази, която ни сближи с Верджи. На сцената можехме да говорим чрез музиката и да споделим чувствата си“, признава Виктор в ефира на NOVA. „Открих музиката, когато бях на 3-4 години и имам спомен, че излязох на сцената като Мики Маус. По-късно когато бях на 7 години г-жа Рашкова ме откри и ми каза да продължавам да се занимавам с музика.“

Той разказва, че в миналото е имал проблеми свързани с цвета на кожата си. Дори като малък се е налагало общинска охрана да го придружава от дома за сираци до музикалното училище. Но според него има положителна промяна относно предразсъдъците и расизма, и хората са по-отворени към различните в страната ни.

„Нямам проблем да говоря за майка си, защото смятам, че мога да помогна на много хора да бъдат майки и да оставят алкохола настрани“, категоричен е младият мъж.

„Притеснявах се много преди излизането му на сцената на „Като две капки вода“, но очаквах да се представи много добре, защото освен таланта, който има, положи и много труд, за да изгради образа“, разказва годеницата му Верджиния.

