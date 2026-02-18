Официално! Шеф Ангелов закопа "Ергенът"

В стартовата седмица на пролетния телевизионен сезон на NOVA, хитовото кулинарно риалити Hell‘s Kitchen се завърна с осми сезон и заяви амбициите си с безкомпромисно начало. Според официалните пийпълметрични данни, предаването е безапелационният избор на зрителите в активна възраст (18-59 г.) с аудиторен дял от над 34%, което е и значително повече от резултатите на миналогодишния старт.

Отчетеният аудиторен дял на първия епизод от новия сезон на Hell‘s Kitchen в тази възрастова група е с над 50% по-висок спрямо регистрирания резултат от втората телевизия в класацията по същото време. Припомняме, че по bTV по същото време се излъчваше премиерния епизод на новия сезон на "Ергенът".

Тази вечер във формата влизат звездните участници, сред които любимецът на публиката и финалист в “Игри на волята” Теодор Венков, инфлуенсърката Нина Димитрова, рапърът и победител във VIP Brother Йонислав Йотов - Тото, бивша Мис България, журналистка със стотици хиляди последователи, две актриси и една майка, фотомодел, милионер, музикален виртуоз, гримьор и стендъп комедиант. Още със стъпването си в Кухнята на Ада, новите звездни попълнения ще трябва да покажат своите умения в кухнята, за да впечатлят шеф Ангелов. Техните кулинарни приключения ще продължат с първата вечерна резервация за сезона, която именно те ще имат тежката задача да изпълнят.

