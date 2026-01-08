Напрежение. Сашо Кадиев избухна в ефир: Това е абсолютна лъжа!

Сашо Кадиев заговори за "конфликт на интереси" в днешното издание на "Кой да знае?" и заяви, че е в "обтегнати отношения" с Христо Пъдев. Това, разбира се, се оказа поредната закачка между Кадиев и Пъдев.

Всичко започна, след като водещият определи актьора като един от най-добрите си приятели. Пъдев не остана длъжен и отвърна с истинско обяснение в любов.

"За мен е удоволствие да работим заедно. Всяка сутрин се събуждам с красивото чувство, че ще се срещна със Сашо. Това ме обогатява като човек и ме прави по-смислен. Децата ми ме питат: 'Тате, защо си толкова усмихнат?' – защото отивам при Сашо. Ти си ми легнал на сърцето повече от мнозина хора на този свят", заяви Пъдев.

Точно когато настроението в студиото стана почти сантиментално, Кадиев рязко смени тона, разбира се, на шега.

"Ние с Пъдев сме в много обтегнати отношения. Между нас имаше малък разрив, защото има конфликт на интереси, които ще разберете в интернет – най-вече от жълтите сайтове. Това, че той каза, че му е приятно, всъщност е абсолютна лъжа", отсече водещият и предизвика бурен смях.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com