Тръмп взе най-тежкото решение за десетки международни организации

Съединените щати предприемат мащабно оттегляне от десетки международни организации, включително агенцията на ООН за населението и договора на ООН, който урежда международните преговори за климата. Решението бележи една от най-рязките промени във външнополитическия курс на страната от години насам, предаде Асошиейтед прес.

Президентът Доналд Тръмп е подписал указ, с който спира американската подкрепа за 66 международни организации, агенции и комисии. Ходът идва след пълен преглед на участието и финансирането на всички международни структури, включително тези, свързани с Организацията на обединените нации, съобщиха от Белия дом. Сред засегнатите са редица агенции, консултативни панели и комисии, работещи по теми като климата, труда, миграцията и глобалното развитие.

Държавният секретар Марко Рубио защити решението с остър тон. В официално изявление той заяви, че администрацията е установила сериозни проблеми в дейността на тези институции – от дублиране на функции и лошо управление до неефективност и разхищение на средства. Според Рубио част от структурите са попаднали под влияние на външни актьори с дневен ред, който противоречи на интересите на САЩ, а други представляват пряка заплаха за суверенитета, свободите и благоденствието на страната.

Това не е първият път, в който администрацията на Тръмп се дистанцира от глобални институции. В предишни мандати САЩ вече спряха или ограничиха подкрепата си за Световната здравна организация, агенцията на ООН за палестинските бежанци, Съвета на ООН по правата на човека и ЮНЕСКО. Паралелно с това Вашингтон възприе т.нар. „алакарт“ подход към финансирането на ООН – като избира кои операции и агенции съвпадат с политическия дневен ред на Тръмп и кои вече не отговарят на интересите на Съединените щати.

