И Цветанка Ризова аут от бТВ? Три причини

Цветанка Ризова ще бъде махната от ефир. Това пише в. Уикенд. Няма официално потвърждение на тази публикация и не е ясно дали не става въпрос за атака срещу журналистката. Тя заяви преди дни, че е "нарочена за махане".

Според изданието 3 са причините - катастрофирал рейтинг, самоизтъкване и скандалът с Николай Попов. Според таблоида въпрос на време било водещата да бъде „пенсионирана“. Това се „говорило в коридорите на телевизията“. Чашата преляла при едно от първите й предавания, в което последва чутовен монолог от нейна страна за свободата на словото.

Ризова се самоизтъквала като „рупор“ и „неудобен за статуквото“ журналист

В същото време обаче дългият престой на екрана очевидно е уморил и зрителите от нея и рейтингът й се е сринал до критични нива, което прави предаването й крайно нерентабилно за телевизията, пише Уикенд.

Бащата на Сияна атакува гост на Цветанка Ризова - експерта Карапетков заради съмненията му, че експертизата по неговото дело ще бъде манипулирана, защото Карапетков от друга страна е близък приятел с Явор Нотев, който защитава шофьора на тира, прегазил Сияна.

Според Уикенд Цветанка Ризова няма да бъде освобождавана, а просто няма да бъде удължен договорът й, който изтичал скоро.

