Нова драма в семейство Бекъм. Синът Бруклин със скандално решение

Нова драма в семейството на легендарния футболист Дейвид Бекъм, който неотдавна бе удостоен от крал Чарлз Трети с аристократичната титла сър. Синът на Бекъм - Бруклин Бекъм, е поискал да прекрати директния контакт с родителите си – Дейвид и Виктория Бекъм – на фона на задълбочаващото се семейно напрежение, съобщи Daily Mail.

По информация на изданието, през лятото на миналата година 26-годишният предприемач и готвач е разменил писма с родителите си, но единствено чрез техните юридически представители. В кореспонденцията Бруклин е настоял родителите му да не се свързват с него лично и да не правят публични изявления за него в социалните мрежи, като всяка комуникация да минава само през адвокати.

Решението му е било взето, след като той се е почувствал засегнат от медийни внушения за съпругата му Никола Пелц, според които тя го „контролира“ и той е „заложник“ в брака им.

„На Дейвид беше казано да комуникира чрез кантората Schillings. Това беше единственият допустим канал“, е заявил източник пред изданието. Представители на Бруклин Бекъм и Дейвид Бекъм не са отговорили на запитванията за коментар.

Миналия месец по-малкият син на семейството, Круз, заяви публично, че Бруклин е блокирал както него, така и родителите им в Instagram, отричайки твърденията, че инициативата е дошла от Виктория Бекъм и съпруга ѝ. По думите му семейството се е събудило с блокирани профили, включително и неговият собствен.

Въпреки че Бруклин не присъстваше в годишния обзор на Дейвид Бекъм за 2025 г. в Instagram, публикуван заедно със снимки на останалите им деца – Ромео, Круз и Харпър – бившият футболист все пак сподели архивна снимка със сина си в Instagram Story, придружена с послание за обич към цялото си семейство. По-късно Виктория Бекъм препубликува същото съдържание.

Още през октомври източник, цитиран от Us Weekly, заяви, че Бруклин няма интерес към помирение със семейството си и е съсредоточен върху спокоен и лишен от публични конфликти живот със съпругата си.





