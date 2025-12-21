Две снахи вгорчиха Коледа на Дейвид Бекъм

Да имаш всичко и в същото време да си тъжен на Коледа. Това изживява днес легендарният футболист Дейвид Бекъм, който заедно с жена си Виктория, са една от най-известните звезди фамилии в света вече 30 години.

След края на кариерата си Дейвид стана собственик на футболния Интер Маями, в който играе Лионел Меси, а Виктория е една от най-успешните модни дизайнерки.

Двамата от години казват, че най-голямото им щастие са четирите прекрасни деца – Бруклин, Ромео, Круз и малката Харпър, за които дадоха мило и драго да изучат и да ги вкарат във футболния и модния бизнес.

Снахите им, съпругите на първите им двама сина – Бруклин и Ром обаче доста се постараха да отровят семейния празник.

Виктория и Дейвид не само са прели да следят страницата на първородния Бруклин, но и конфликтите със семейството на жена му Никола Пелц-Бекъм, отново са обострени, пише Daily Mail.

Според журналисти, родителите са спрели да следят страницата на сина си, след като става известно, че той ще прекара Коледа със семейството на съпругата си. Бруклин все повече се отказва от родителите си и ще прекара семейните празници с тъста и тъщата.

Всичко в семейство Бекъм ври и кипи. Дори най- малкия брат – 20-годишния Круз, вече не се опитва да успокои обстановката и да отрича слуховете за голямата кавга.

"Майка ми и баща ми никога не биха отписали сина си... Но нека разгледаме фактите. Събудиха се блокирани... като мен", написа той в Instagram.

Снаха и свекърва

Вгорчаването на отношенията не е от сега. Бруклин малко по малко се дистанцира от родителите, като пропусна редица семейни мероприятия, не отиде и на последното ревю на майка си. В същото време прие фамилията и на тъста си, даже татуира образа на бабата на жена си.

Виктория Бекъм публично обясняваше, че винаги е успявала да намери общ език с момичетата на сина си, но с Никола това така и не се е случило. Тя обвинява снаха си, че умишлено се опитва да откъсне Бруклин от семейството му. А когато двамата не уважиха дори 50-годишния юбилей на Дейвид, дизайнерката си изпусна нервите и каза, че с глупави хора няма да се занимава. Никола пък отговори, че родителите на съпруга й са "токсични". Момичето каза още, че не харесва начина, по който Виктория и Дейвид Бекъм комуникират със сина си.

Братските проблеми

Медиите са категорични, че в последно време Бруклин не е в конфликт нито с майка си, нито с баща си, а с брат си – Ромео и причината е стара, колкото целия свят.

За разлика от Никола, Виктория е много привързана към другата си снаха – Ким, жената на Ромео, който така и не успя с футбола, но успешно влезе в модния бизнес на майка си.

Брюнетката Ким макар да е добре приета от семейство Бекъм, образува огромни нерви на Бруклин, защото е негово предишно гадже. Аферата им е била кратка, но достатъчно, за да отсече той сега - тя няма място в семейството.

Според Бруклин и съпругата му, Ким манипулира Ромео и връзката ѝ с него е само за нейна собствена облага.

Двете снахи не си говорят, но очевидно манипулацията на мъжете е успешна тяхна марка, а Виктория и Дейвид нищо не могат да направят, освен да се надяват на коледното чудо.

