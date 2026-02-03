Джоли пред криза, предприема спешни мерки

Твърди се, че Анджелина Джоли продължава да изпитва финансови затруднения, след като вече се е разделила и с дългогодишния си апартамент в Ню Йорк, който притежаваше в продължение на близо три десетилетия, пише изданието RadarOnline, предава "Дир".

На фона на натрупващите се съдебни разходи около правния спор с бившия й съпруг Брад Пит за френската им винарна, 50-годишната актриса вече разполага само с една резиденция в Съединените щати, която също е обявена за продажба.

Близки до Джоли потвърждават, че без излишен шум тя е успяла да продаде апартамента си в Горен Уест Сайд в Манхатън още през лятото. Продажбата се случва на фона на подготовката на актрисата да се раздели и с имението си в района на Лос Фелиз в Лос Анджелис и да се премести да живее извън страната.

Джоли нямаше възможност да напусне Лос Анджелис по-рано заради условията по споразумението за попечителство, тъй като до неотдавна децата й не бяха навършили 18 години. В интервю от 2019 актрисата заяви: "След като всички деца навършат 18 години, искам да заживея в чужбина. Засега трябва да се установим там, където баща им е решил да бъде."

По думите й тя никога не е имала желание да живее в Лос Анджелис, но не е разполагала с друг избор заради попечителството с Брад Пит. Според източник, близък до актрисата, Анджелина Джоли вече "оглежда няколко места за установяване в чужбина", като добави, че тя ще бъде "много щастлива", когато успее да напусне Лос Анджелис.

Кастинг агентът й коментира, че последно време клиентката му е отказвала немалко актьорски роли, за да се съсредоточи върху семейството си, което вероятно също е оказало влияние върху финансовото й състояние. "Тя не е фалирала, но вече не разполага с предишните си финансови възможности. Съдебната битка с Брад източи сметките й по-бързо, отколкото който и да е очаквал", посочи той.

Що се отнася до възможното й бъдещо местоживеене - Джоли отдавна определя Камбоджа като специално място, тъй като именно там осинови първото си дете Мадокс.

