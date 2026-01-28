Роналдо подари на Джорджина мечтата на всяка жена

Нападателят на саудитския клуб "Ал-Наср" и националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо днес зарадва годеницата си Джорджина Родригес за рождения ѝ ден с подарък, на който всяка жена благородно би завидяла.

Заедно с това той публикува в своя Instagram обща снимка с текст: "Честит рожден ден на жената на живота ми!"

Джорджина показа подаръка от любимия си също в социалните мрежи – един от хитовите в момента часовници от премиум швейцарската марка Rolex.

Двамата са заедно от 2016 г. През август 2025 г. Роналдо предложи брак на Родригес, като сватбата е насрочена за лятото на 2026 г. - след Световното първенство.

Церемонията трябва да се проведе в катедралата във Фуншал, в родината на Роналдо – остров Мадейра.

