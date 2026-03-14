Любопитно

Сладко и солено! Френски тост за съботна закуска

Става за минути

14 мар 26 | 7:27
111
Фатме Мустафова

Събота е време да поглезим сетивата си, а какво по-добро начало на деня от хапването на френски тост.

Необходими продукти:

  • яйца - 4 бр. (М)

  • прясно мляко - 30 мл

  • бял хляб - 10 бр. филийки

  • кофитюр от боровинки - 1 бурканче

  • олио

    Начин на приготвяне:

    Сместа за тази страхотна традиционна българска закуска, любима и във Франция, която е подходяща за по всяко време на деня, аз приготвям почти винаги на око :) Продуктите са примерно записани, защото всеки от нас има различни предпочитания за съдържанието! Така... разбиваме яйцата, добавяме прясното мляко и когато се получи хомогенна смес, потапяме всяка филийка в нея (да бъде напоена от двете страни).

    След това преместваме в загрятото олио и пържим до получаване на златист цвят. Изваждаме пържените филийки, след като са готови, в чиния, на чието дъно има парче кухненска хартия или по-плътна салфетка!

  • Френският тост е готов за сервиране!

    Тези пържени филийки със сладко от боровинки са подходящи да се комбинират с различни видове сладко и/или солено!

    Добър апетит!

  • Източник: Gotvach.bg

