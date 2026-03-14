Сладко и солено! Френски тост за съботна закуска

Събота е време да поглезим сетивата си, а какво по-добро начало на деня от хапването на френски тост.
Необходими продукти:
яйца - 4 бр. (М)
прясно мляко - 30 мл
бял хляб - 10 бр. филийки
кофитюр от боровинки - 1 бурканче
олио
Начин на приготвяне:
Сместа за тази страхотна традиционна българска закуска, любима и във Франция, която е подходяща за по всяко време на деня, аз приготвям почти винаги на око :) Продуктите са примерно записани, защото всеки от нас има различни предпочитания за съдържанието! Така... разбиваме яйцата, добавяме прясното мляко и когато се получи хомогенна смес, потапяме всяка филийка в нея (да бъде напоена от двете страни).
След това преместваме в загрятото олио и пържим до получаване на златист цвят. Изваждаме пържените филийки, след като са готови, в чиния, на чието дъно има парче кухненска хартия или по-плътна салфетка!
Френският тост е готов за сервиране!
Тези пържени филийки със сладко от боровинки са подходящи да се комбинират с различни видове сладко и/или солено!
Добър апетит!
Източник: Gotvach.bg
