Времето полудява! Идва Супер Ел Ниньо

Тихият океан се събужда

Някъде между невидимите течения на тропическия Пасифик и бавните пулсации на атмосферата започва да се оформя нова климатична история. След отслабването на Ла Ниня и краткия период на неутрални ENSO условия, океанът отново дава сигнал, че може да промени времето на планетата. Прогнозите на Световната метеорологична организация и NOAA вече сочат висока вероятност Ел Ниньо да се завърне през средата на 2026 г. — и то не в обичайната си сила, а в категория, която учените все по-често наричат „много силна“.

Това не е аларма за апокалипсис. Но е предупреждение, че една от най-мощните климатични системи на Земята може да се активира в момент, когато океаните са рекордно топли, а атмосферата — по-нагрята от всякога.

Първият знак идва от водата

Ел Ниньо е топлата фаза на ENSO - сложната осцилация между океана и атмосферата, която пренарежда валежите, сушите, бурите и температурите по света. Когато повърхностните води в централния и източния екваториален Пасифик се затоплят, пасатите отслабват, а глобалната циркулация започва да се променя като огромен механизъм, в който всяко колело задвижва следващото.

Според WMO температурите на морската повърхност в екваториалния Пасифик се покачват по-бързо от очакваното. Моделите са необичайно съгласувани: вероятността Ел Ниньо да започне между май и юли 2026 г. е висока, а NOAA оценява шанса за развитие през юни–август на около 62%. За края на годината прогнозите са почти равномерно разпределени между умерен, силен и много силен сценарий.

Рядък модел на затопляне променя уравнението

Новото изследване, публикувано в Ocean-Land-Atmosphere Research, описва феномен, който учените наблюдават изключително рядко: пръстеновидно затопляне в тропическия Пасифик. Топли аномалии се появяват едновременно в три ключови зони — западната тропическа част, североизточната и югоизточната. Това е най-силният подобен модел от поне 40 години.

Този „пръстен“ от топлина не е просто любопитна аномалия. Той може да подаде няколко едновременни тласъка към развитието на Ел Ниньо. Западният Пасифик влияе на ветровете, които пренасят топлината на изток. Североизточната и югоизточната зона поддържат затоплянето чрез взаимодействието между температурата на морето, изпарението и атмосферната циркулация. Когато тези механизми действат заедно, системата може да се усили много по-бързо от обичайното.

Според авторите на изследването само натрупаната топлина в горния слой на океана би била достатъчна за умерен Ел Ниньо. Но когато моделите включат ефекта от пръстеновидното затопляне, прогнозата рязко се измества към много силно събитие — категория, която в публичния език често се нарича „Супер Ел Ниньо“.

„Супер Ел Ниньо“: термин, който науката не обича, но фактите подкрепят

Официално WMO не използва термина „Супер Ел Ниньо“. Но в научната литература и медиите той се налага като описание на събития, при които температурните аномалии в ключовия район Niño 3.4 достигат изключително високи стойности. Исторически такива са били Ел Ниньо 1982–83, 1997–98 и 2015–16.

Терминът може да е неофициален, но логиката зад него е ясна: колкото по-силно е затоплянето в централния и източния Пасифик, толкова по-големи са шансовете за глобални промени в циркулацията — от валежите в Южна Америка до сушите в Австралия и поведението на ураганите в Атлантика.

Какво може да промени Ел Ниньо през 2026–2027 г.

Типичният Ел Ниньо повишава глобалната средна температура. Това е причината годините след силни Ел Ниньо събития често да се нареждат сред най-топлите в историята. WMO отбелязва, че Ел Ниньо обикновено носи повече валежи в части от Южна Америка, южните щати на САЩ, Африканския рог и Централна Азия, докато Австралия, Индонезия и части от Южна Азия често изпадат в суша.

В тропическия Пасифик топлата вода може да промени активността на циклони: да увеличи бурите в източния Пасифик и да потисне ураганите в Атлантика. Това е класически пример как едно затопляне в океана може да пренареди риска от екстремно време на хиляди километри разстояние.

Европа - климатична сцена, която вече е променена

Европа не реагира на Ел Ниньо така директно, както тропиците. Но континентът влиза в тази прогноза от необичайно гореща отправна точка. Докладът European State of the Climate 2025 показва рекордни морски температури, екстремни горещини, суши и пожари. През 2025 г. 86% от европейските морета са били засегнати от морски горещи вълни.

Това означава, че ако през 2026–2027 г. се развие силен Ел Ниньо, той няма да „донесе“ времето в Европа, но може да се наслагва върху вече затоплена атмосфера и да усилва крайностите. ECMWF предупреждава, че климатичните промени усложняват прогнозите за ENSO и могат да променят начина, по който бъдещите Ел Ниньо събития влияят върху сезоните.

Балканите: Зона на кръстосани влияния

За Балканите няма проста формула „Ел Ниньо = точно това време“. Тук климатът се определя от взаимодействието между Средиземно море, Северния Атлантик, струйното течение, полярния вихър и локалните морски температури.

Но ако Ел Ниньо стане силен, сезонните прогнози за есента и зимата на 2026–2027 г. ще трябва да се четат внимателно. Възможни са промени в разпределението на валежите, в честотата на блокиращите антициклони, в поведението на средиземноморските циклони и в преноса на топъл въздух. Това означава по-голям риск от горещи периоди, резки валежни епизоди, локални суши и нестабилни зимни сценарии.

Следващите месеци ще решат посоката

Пролетта винаги е труден сезон за ENSO прогнозите. Атмосферата и океанът могат да сменят темпото, а западните ветрови импулси над екваториалния Пасифик са ключови. Учените ще следят аномалиите в Niño 3.4, топлинното съдържание под повърхността, пасатите и облачността над тропиците.

Сигналите са силни, но не окончателни. Разликата между добра прогноза и климатична истерия е в търпението.

Океанът вече е в движение

Едно е ясно: Тихият океан не е в спокойна фаза. Ла Ниня отстъпва, неутралните условия са временни, а вероятността за Ел Ниньо расте. Ако необичайното пръстеновидно затопляне продължи да влияе върху системата, 2026 г. може да се превърне в година, в която Ел Ниньо не просто се завръща — а се завръща с мащаб, способен да пренареди сезонните прогнози за големи части от света.

