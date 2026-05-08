Гюров заложил финансова мина на Радев. Хазната свети в червено

Финансова мина на новото правителство е заложил кабинетът "Гюров". Хазната буквално свети в червено.

Предходните правителства в последните години са подхождали крайно безотговорно и безотчетно към публичните финанси на България и сме станали свидетели на бюджетна политика пропита, както от управленски нихилизъм, така и от безпрецедентен финансов разгул. Цената на това политическо късогледство предстои да я плащаме сега, коментира икономическият експерт на "Прогресивна България“, депутатът Константин Проданов.

По време на изслушването си в парламента служебният финансов министър Георги Клисурски бодро обяви от трибуната, че в хазната има достатъчно пари - фискалния резерв е 6,8 млрд. евро.

"От тези 6,8 млрд. евро има едни неприкосновени фондове - Сребърният фонд, Учителският фонд, фондове за АЕЦ и др., като по мои сметки те са над 3 млрд. От този много стабилен финансов буфер остават 3,8 млрд. евро", обясни обаче Проданов.

Експертът каза, че в сравнение с предходната голяма финансова криза от 2008 г., той е бил двойно по-голям като процент от БВП, а публичният дълг на България в момента също е двойно по-голям.

И допълни: "Без тези, които не можем да пипаме остават 3,8 млрд. евро, но тази година имаме да правим и 4 млрд. плащания по ПВУ и това са средства, които вече са договорени и има чакащи фирми, а ние сме направили от тях половин милиард по думи на г-н Клисурски, остават 3 милиарда и половина, които трябва да се финансират авансово. Във Фискалния резерв остават 3,8 млрд. евро, но като изкараме тези, които трябва да се направят, остават 300 млн. евро".

"Ситуацията такава, каквато я виждаме очертава едно почти нерешимо уравнение пред бъдещото управление. От една страна ние трябва да сме максимално отговорни, което означава, че първо трябва да обезпечим всички социални ангажименти на държавата, второ да подсигурим нормално финансиране на всички ключови сектори, като здравеопазване и образование, трябва да подпомогнем уязвимите групи, както и сегменти от българския бизнес, който се задъхва в момента заради глобалните кризисни процеси. Трябва да осигурим и това авансово финансиране по ПВУ, защото това е ключово за нашата икономика и да сведем бюджетният дефицит под 3 %", коментира Проданов.

