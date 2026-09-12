Гюров заложил финансова мина на Радев. Хазната свети в червено
Очертава се едно почти нерешимо уравнение, предупреди депутатът от ПБ Константин Проданов
Следете всички новини, анализи и коментари за Хазна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Очертава се едно почти нерешимо уравнение, предупреди депутатът от ПБ Константин Проданов
6,8 млрд. евро е размерът на фискалният резерв към 30 април
Осигурени са 125 млн. евро за пакет за компенсиране на високите цени на горивата
С него се гарантират минималната заплата и плащанията на общините
План-сметката на държавата бе приета в ресорната комисия
Говори зам.-председателят на ПГ на БСП
Фирмите са внесли в хазната 3.734 млрд. лв., показват данните от изпълнението на бюджета към края на юли
Към март във фискалния резерв има близо 9 милиарда лева
България тярва да изготви Структурно-фискален план за периода 2025 - 2028
Финансовият министър разкри лъжите на ПП
Василев трябваше или да емигрира, или да бъде вкаран в затвора, каза председателят на ПГ на ИТН
Поиска удължителен закон за бюджета още утре
И да не забравим! Кой ни докара до това дередже, риторично попита бившият министър
Отправи сериозно предупреждение
Част от партиите се страхуват да управляват, защото е необходимо да имаме максимум 3% дефицит, каза Лъчезар Борисов
Последни данни за бюджета
Ключова среща по плана за възстановяване
Не е добре добавки да се изплащат от фискалния резерв, каза Димитър Манолов
Какво следва
Държавната хазна започна да закъсва с постъпленията от най-големия си източник на приходи