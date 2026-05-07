Гюров с нов бисер. След опълченците дойдоха спартанците

С нов бисер блесна служебният премиер Андрей Гюров на последното заседание на оглавявания от него кабинет. След като преди изборите обяви в интервю за Жени Марчева, че министрите му са опълченци, сега Гюров ги нарече спартанци.

Министрите от кабинета „Гюров“ не се скриха зад унизителното оправдание „за два месеца – толкова“, каза служебният премиер.

Преди два месеца гледахме напред с идеи. Днес гледаме назад – с чиста съвест. За нас не беше важно колко дълго ще бъдем във властта, а колко добре ще свършим работата си – така, че държавата да остане стабилна, предвидима и защитена. Не се огънахме. Не се прибрахме. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система, каза още Гюров.

„Като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция и че, въпреки всички очаквания, сте правилните хора, на правилното място, в правилния момент", продължи служебният премиер.

„Знаете историята за Леонид и тристата воини. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: "Чудесно, тъкмо ще се бием на сянка", даде пример Гюров.

Гюров специално благодари на вицепремиерите и на министрите за свършената работа през мандата, в който действаха без оправдания и без опити „да си измият ръцете с констатации“. Влязохте в калта на решенията, посочихте не просто проблемите, а виновниците - по име и без упойката на абстрактни понятия, зад които българската власт толкова обича да крие страха си, обърна се Гюров към членовете на Министерския съвет.

Гюров специално поздрави вицепремиера и министър на правосъдието Андрей Янкулов за нарушаването на омертата в съдебната система. Видя се как въздухът се размести и стана ясно колко дълбоко е било мълчанието. Особено днес, когато политическата омерта изглежда като бетон, посочи Гюров.

Премиерът поздрави също всички министри, които утре предстои да излязат от сградата на Министерския съвет с чиста съвест и без страх от ревизии. Надяваме се проверките да не спрат до двата кратки месеца на служебното правителство, а да прегледат двайсетгодишния модел на зависимости, който превърна държавата в навик, а безнаказаността - в институция, заяви Андрей Гюров.

Животът е като пиеса – важно е не колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат. Но имаше характер. И когато завесата пада, остава едно – дали си излязъл от сцената с достойнство. Вярвам, че ние го направихме, заключи Гюров.

