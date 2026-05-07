Депутат си спретнал заплаха, за да получи облага

Народен представител сам си написа заплашително писмо, за да получи охрана. Това разкри криминалистът Иван Савов в ефира на Нова телевизия, където коментира темата какви служби ще получи новата власт. Случката със заплашителното писмо била през 2015 г. По думите му „НСО, като наследник на УБО, искала да продължи ролята си на слугинаж“.

Проф. Николай Радулов, който е експерт по сигурността, заяви от своя страна, че „тази служба е обрасла с допълнителни задължения“. И поясни, че познавал няколко служители, които станали генерали, с разхождане на кучета. По думите му служители на НСО водели децата на властимащите сутрин на училище.

Според Савов голям проблем било постоянната смяна на началници, като в МВР тя дори била стигнала до ръководители на групи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com