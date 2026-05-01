Президентът: На 5 май започваме консултациите с партиите

Веднага след завръщането й от Армения

Президентът: На 5 май започваме консултациите с партиите
01 май 26 | 19:10
133
Боряна Колчагова

Президентът Илияна Йотова отправи силно послание за единство и национална памет по повод годишнината от Априлското въстание.

Тя подчерта, че отбелязването на 150 години от събитията през 2026 г. е не само акт на почит, но и напомняне за отговорността на съвременното общество.

"Пазим паметта на априлци, прекланяме се пред тях, а заветът, който ни оставиха, е да обичаме родината си и да знаем, че каквото и да се случва, народът ни ще пребъде, когато сме единни", заяви Йотова.

Президентът изрази позиция и по въпроса дали 20 април трябва да стане официален празник. По думите ѝ истинското значение на датата не се определя от формалния ѝ статут.

Йотова коментира и предстоящите политически процеси в страната.

Тя съобщи, че консултациите за съставяне на ново правителство ще започнат на 5 май, съгласно Конституцията, веднага след завръщането ѝ от Армения.

Срещите ще се проведат с всички парламентарни сили поотделно, за да бъде дадена възможност на всяка от тях да изложи позицията си.

По отношение на работата на Народното събрание президентът изрази надежда за намиране на общи решения.

"Силно се надявам да има голяма пресечна точка между различните мнения, защото нямаме време за губене", подчерта Йотова.

Автор Боряна Колчагова

Регулаторният картел след спирането на „ДаллБогг“ отприщи ценови шок в застраховането

Политика
