Петролен шок! Вижте докъде литнаха цените на барел

Глобалните енергийни пазари се разтресоха из основи, а цените на суровия петрол отбелязаха скок от близо 6% в рамките на днешната търговия. Повод за паниката на инвеститорите стана поредната ескалация на тона между Вашингтон и Техеран, която заплашва да парализира доставките на горива в световен мащаб.

Ултиматум от Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп отправи директен призив към иранското ръководство да се „вразуми“ час по-скоро. Ултиматумът на Вашингтон е ясен - Техеран трябва незабавно да приеме условията за безкомпромисен контрол върху ядрената си програма, ако иска да избегне пълна икономическа изолация.

Масло в огъня наляха и официални представители на американската администрация. Те предупредиха, че военноморската блокада над иранските пристанища няма да бъде краткотрайна акция, а може да продължи с месеци, докато страната не се предаде пред исканията на САЩ.

Сянката на Ормузкия проток

Анализаторите на Уолстрийт и в лондонското Сити разчетоха агресивната реторика като сигнал за предстоящ тежък сблъсък. Основният страх е, че притиснат в ъгъла, Иран може да прибегне до крайната мярка – блокиране на трафика през Ормузкия проток. Този тесен морски път е „гърлото“ на световната търговия с енергоносители и през него преминава жизненоважен дял от петролния добив на ОПЕК. Всяко затваряне на протока би означавало моментален и драстичен недостиг на пазара.

Котировките удариха тавана

Пазарната реакция беше светкавична и безпощадна. Американският лек суров петрол (WTI) устремно наближи границата от 106 долара за барел. Северноморският сорт „Брент“, който определя цените и на българските бензиностанции, премина психологическата бариера и надхвърли 117 долара за барел. Експертите предупреждават, че ако дипломацията не вземе връх над войнствените изявления, цените на горивата по света могат да достигнат нива, които да поставят под риск стабилността на световната икономика. Докато Вашингтон затяга примката, потребителите се готвят за нов ценови шок на колонките.

