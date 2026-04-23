Петролът отново скочи, безпокойство на пазарите

Цените на петрола скочиха с повече от 5% днес, признак за безпокойство на пазарите заради обстановката в Близкия изток, след като в Техеран отекнаха експлозии, а възобновяване на преговорите между ирански и американски представители засега не се очертава, предаде Франс прес.

До 19:55 ч. българско време фючърсите на сорта Брент, който е референтен в международен план, скочиха с 5,16% до 107,17 долара за барел.

Американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 5,63% до 98,19 долара за барел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com