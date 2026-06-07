Хотели и курорти у нас търсят спасение от кадровата криза

Туристическият бранш у нас влиза в летния сезон с тежък кадрови проблем, въпреки че българските университети всяка година подготвят около 2000 бакалаври и магистри в сферата на туризма. Малка част от тях обаче остават да работят в сектора у нас, а много завършили търсят реализация в други професии или в чужбина.

Основната причина според експерти е сезонният характер на българския туризъм, който не дава достатъчно сигурност на младите специалисти. Затова бизнесът вече търси нови решения - по-дълга заетост, обмен на персонал между морски и планински обекти и по-тясна връзка между университетите, гимназиите и работодателите, съобщава Нова телевизия.

Сезонността изтласква младите

Студентите по туризъм виждат различни посоки за бъдещето си - ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност или работа извън България. Част от тях са категорични, че искат да останат у нас, но решението им зависи от възможностите за развитие и от стабилността на работното място.

Според проф. Стоян Маринов от Икономическия университет във Варна и съпредседател на Варненската туристическа камара най-голямата пречка е сезонният модел на сектора. Младите хора, които успяват да намерят целогодишна заетост, остават в туризма, но значителна част от завършилите се насочват към други сфери. Допълнителен фактор са добрите им езикови умения, които им отварят врати към по-широк пазар на труда.

Море и планина ще си разменят персонал

От бранша смятат, че удължаването на сезона е ключът към задържането на повече кадри. Ако работата не приключва след няколко месеца, туризмът може да стане по-привлекателен за младите специалисти и да намали ежегодния недостиг на персонал.

В тази посока Българската хотелска асоциация разработва модел за сътрудничество между морски и планински туристически обекти. Идеята е служители да преминават от летни към зимни курорти и обратно, така че да имат по-дългосрочна заетост. Подобен подход може да даде повече сигурност както на работниците, така и на работодателите, които всяка година започват сезона с ново търсене на персонал.

Бизнесът влиза по-близо до ученици и студенти

Друга мярка са опознавателните турове за ученици и студенти от професионални гимназии и университети. Целта е младите хора да видят реалната работа в хотели, ресторанти и туристически обекти, преди да вземат решение дали да останат в сектора.

От курортния комплекс „Албена“ също залагат на по-тясна връзка между образованието и бизнеса. Там целта е да се привличат млади и мотивирани специалисти, като постепенно се намалява зависимостта от работници от трети страни. Очакванията са през следващите една-две години около 30 млади хора да започнат работа директно след завършването си, включително на средни управленски позиции.

Младите искат повече от заплата

За студентите мотивацията не се изчерпва само с възнаграждението. Те поставят сред водещите условия добрия работен климат, уважението между ръководство и служители, възможностите за развитие и сигурността в професионален план.

Според тях положителната работна среда и признанието за положения труд са не по-малко важни от парите. Именно това поставя пред туристическия бизнес по-сложна задача - не само да намери хора за сезона, а да ги убеди, че в сектора има бъдеще, стабилност и реална перспектива за кариера.

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