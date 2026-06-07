Шокираща изненада! Над 100 евро за гръцки плаж

Ден край морето в Гърция това лято може да излезе от почти безплатен до над 100 евро на човек, в зависимост от плажа, реда шезлонги и курорта, съобщава бТВ. Най-осезаеми са разликите на Атинската ривиера, където общинските плажове започват от около 5 до 12 евро на човек, а в плажни клубове шезлонг и чадър могат да достигнат между 40 и над 100 евро.

За българските туристи по-достъпната картина остава в районите на Кавала, Керамоти, Тасос и Халкидики, където все още има плажове с шезлонги срещу кафе или напитка. На част от общинските ивици достъпът остава напълно свободен за хора със собствени чадъри и хавлии.

В Халкидики на много места два шезлонга и чадър могат да се ползват срещу консумация от 10 до 20 евро на човек. На по-популярните плажове и на първа линия обаче минималната консумация често достига между 40 и 100 евро за сет. На някои луксозни локации през юли и август сумите могат да бъдат още по-високи.

Проверка на бТВ показва, че на луксозен плаж на първия ръкав - Касандра, през май и юни няма изискване за минимална консумация. Туристите могат да поръчат кафе или друга напитка и да използват шезлонг и сянка без допълнителна такса. Това обаче не означава, че същите условия ще останат в пика на сезона.

Голямото предимство на Северна Гърция за българите остава разнообразието. В Кавала, Керамоти, Тасос и Халкидики има както плажни барове с организирани зони, така и участъци без шезлонги и чадъри, където туристите могат да останат само със собствена хавлия. Така разходът за плаж зависи основно от избора - свободна зона, кафе срещу шезлонг или първа линия с минимална консумация.

Гръцките власти продължават политиката за гарантиране на свободен достъп до брега. Големи части от плажната ивица трябва да остават свободни за туристи, които не искат да плащат за организирана зона. Още през миналия сезон на места общините започнаха да премахват частни чадъри и шезлонги, оставяни предварително в пясъка, за да се пазят места.

Така сезонът в Гърция започва с ясно разделение - плажът може да остане евтин, ако туристите изберат свободна зона или по-непретенциозен бар, но може да се превърне в сериозен разход при луксозни заведения, първа линия и висока задължителна консумация.

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