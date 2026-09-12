Разбиха дългогодишен мит за кафето
Какво показват данните от ново проучване
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Какво показват данните от ново проучване
Отговорът е доста интригуващи
На някои луксозни места чадър и шезлонг вървят с висока минимална консумация, но близо до България има и евтини зони
Те осигуряват ключови хранителни вещества
Трябва да внимаваме с преяждането покрай Великден
Яйцата са един от малкото естествени хранителни източници на витамин D
Нареждаме се сред държавите с висока консумация на алкохол
Експертите казват, че замразените плодове са също толкова ценни, колкото и пресните
Според данни на Евростат за последните 12 месеца в Европейския съюз чашата кафе е поскъпнала с около 20%
Тези продукти съдържат креатин, който е от съществено значение
Българинът харчи все повече за храна
Дали кафето или матча е по-добрият вариант зависи от вашите предпочитания и здравословни цели
Но не всеки понася кафето по един и същи начин
Вечеря за четирима възрастни с четири деца може да излезе до около 100 евро в по-скромните заведения
За една година сме произвели малко над 6000 тона агнешко месо
Има все повече доказателства за връзката между консумацията на чай и подобренията в различни здравни показатели
Данните сочат, че водката е най-предпочитаната спиртна напитка сред най-младите
Цените спрямо купешката
Резултатите са от национално представително проучване за хранителните навици на децата у нас
Установено е, че вероятността за развитие на Паркинсон е с 40% по-малка при 25% от любителите на кафе