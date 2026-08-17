Разбиха дългогодишен мит за кафето

Рандомизирано проучване оборва традиционните предупреждения, като установява, че умереният дневен прием на кафе не влошава предсърдното мъждене, съобщава Виджей Кумар Малесу в изданието News Medical. Според резултатите от клиничното проучване DECAF, публикувани в списание „Cardiovascular Research“, консумацията дори е свързана с по-малко клинично диагностицирани рецидиви, предава БГНЕС.

В проучването са включени 200 пациенти с персистиращо предсърдно мъждене, насрочени за електрическа кардиоверсия. След успешната процедура участниците са разделени в две групи – консумиращи поне една чаша кофеиново кафе дневно и такива, които се въздържат напълно от кофеин. Наблюдението е продължило шест месеца. Според анализа, базиран на принципа на намерението за лечение, групата на консуматорите е показала с 39 % по-нисък риск от рецидив (коефициент на риск 0,61), без да са установени различия в нежеланите събития.

Традиционно се е смята, че кофеинът може да провокира или влоши аритмиите, което е довело до съвети за пълно ограничаване на кафето. Авторите подчертават, че тези открития оспорват дългогодишното вярване. Биологичните механизми на ефекта остават несигурни, но се предполага, че блокирането на аденозиновите рецептори от кофеина може да противодейства на процесите, улесняващи аритмията.

Проучването има ограничения, свързани с краткия период на наблюдение и трудността при набирането на пациенти, които да се въздържат от кофеин, което налага необходимостта от допълнителни изследвания.