Този обяд трупа най-опасните мазнини. Диетолози посочиха виновниците

Бързият обяд може да изглежда като удобно решение в натоварения ден, но някои от най-популярните комбинации крият сериозен хранителен капан. Типично меню със сандвич или бургер, пържени картофи и подсладена напитка може лесно да надхвърли 1100 калории и да съдържа големи количества добавена захар и наситени мазнини. Според диетолози, цитирани от EatingWell, редовната консумация на подобни храни е свързана с по-голямо натрупване на висцерални мазнини. Това са мазнините, които се натрупват дълбоко в коремната кухина около вътрешните органи.

Най-лошата комбинация

„Комбинираните ястия за бързо хранене са едни от най-лошите варианти, когато става въпрос за висцерални мазнини“, предупреждава регистрираният диетолог Лиза Йънг.

Причината не е само в броя на калориите. Подсладените напитки, пържените храни, червените и преработените меса са сред продуктите, които в редица изследвания са свързвани с по-голямо натрупване на мазнини около вътрешните органи.

„Някои менюта за бързо хранене могат да съдържат толкова калории, колкото човек обикновено би консумирал за цял ден, само в едно хранене“, казва диетологът Кели Бърджис.

Подобните комбинации са с висока енергийна плътност - много калории се събират в сравнително малко количество храна. Проучване, публикувано в American Journal of Preventive Medicine, показва, че сандвич с пържено пиле или чийзбургер, пържени картофи и газирана напитка могат лесно да оформят хранене с над 1100 калории.

В същото време такъв обяд често съдържа сравнително малко фибри, плодове и зеленчуци.

Сладката напитка добавя десетки грамове захар

Един от големите проблеми е напитката към менюто. Средната порция газирана напитка в заведение за бързо хранене може да бъде между приблизително 590 и 950 мл.

Такова количество Кока-Кола съдържа около 44-65 грама захар. В някои случаи това само по себе си надхвърля препоръчителния дневен прием на добавена захар от не повече от 50 грама.

Проучвания, разглеждани в Nature Reviews Endocrinology, свързват редовната консумация на подсладени със захар напитки с натрупването на повече висцерални мазнини.

Пърженото добавя още един риск

Пържените продукти и мазните преработени меса също са характерна част от много менюта за бързо хранене. Те могат да съдържат значителни количества наситени мазнини.

Такива мазнини се съдържат още в червеното месо, маслото, свинската мас, говеждата лой, кокосовото и палмовото масло. Изследване, публикувано в Clinical Nutrition Journal, свързва по-високия им прием с по-голямо натрупване на висцерални мазнини.

Ултрапреработените храни улесняват преяждането

Другият проблем е високият дял на ултрапреработените продукти. В зависимост от начина на производство към тях могат да спадат хлебчетата за бургери, сосовете, пържените картофи и част от напитките.

Тези храни се произвеждат с индустриално преработени съставки и често съдържат ароматизатори, емулгатори, сгъстители и други добавки. Диетите с голям дял ултрапреработени храни са свързвани с по-високи нива на висцерални мазнини.

Част от тях са създадени така, че да бъдат особено приятни на вкус и лесни за консумация, което може да улесни приемането на повече калории, отколкото организмът действително се нуждае. Обработката променя и естествената структура на храната, като често й придава по-мека текстура и позволява тя да бъде изядена по-бързо.

Как изглежда по-добрият обяд

Диетолозите препоръчват като алтернатива хранене, близко до принципите на средиземноморската диета, богато на растителни продукти.

„Доказано е, че храните с високо съдържание на растения, типични за средиземноморската диета, помагат за намаляване на висцералните мазнини“, казва диетологът Лорън Харис-Пинкус.

Лиза Йънг препоръчва обядът да се изгражда около източник на постен протеин - пилешко месо, риба, тофу или бобови растения. Половината чиния може да бъде заета от зеленчуци, които доставят фибри, витамини, минерали и вода и подпомагат чувството за ситост.

Другата важна промяна е замяната на рафинираните зърнени продукти с пълнозърнести. По-високото съдържание на фибри в тях може да помогне за по-добър контрол на апетита и в дългосрочен план да бъде част от хранителен режим, насочен към ограничаване на натрупването на висцерални мазнини.