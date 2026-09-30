Грипна тревога. Няма ваксини за възрастни

Имунизационната кампания у нас започва с недостиг на инжекционни ваксини срещу грип за възрастни. Към момента в България са доставени единствено назалните противогрипни ваксини за деца и актуализираните ваксини срещу COVID-19. Имунизациите започват в понеделник – 5 октомври.

Доставките на инжекционните ваксини срещу грип обаче ще се забавят заради производствени затруднения. Проблемът засяга както количествата по националните програми, така и ваксините, предназначени за продажба в аптечната мрежа, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

В здравното ведомство са получили информация за забавянето вчера. Причината е промяна в състава на противогрипните ваксини за Северното полукълбо за сезон 2026/2027 г. Тя е отложила началото на производството.

За новия сезон са включени три нови ваксинални щама в съответствие с препоръките на Световната здравна организация. Щамът на грипния вирус тип B е бил определен на по-късен етап, което допълнително е повлияло върху производствения процес.

Сериозно влияние оказва и повишеното световно търсене на противогрипни ваксини. Подобни затруднения с доставките има и в редица държави от ЕС, Северна Америка и Азия.

Първите количества инжекционни противогрипни ваксини се очаква да пристигнат у нас в края на октомври. Те ще бъдат предоставени на изпълнителите по националните програми. Министерството ще информира своевременно за последващите доставки и възможностите за имунизация.

75 000 дози за децата

За стартиращата на 5 октомври кампания за ваксинация срещу грип при децата са доставени 75 000 дози назални ваксини.

От тях 47 504 дози са осигурени по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г. Останалите количества са предназначени за аптечната мрежа. В момента ваксините се разпределят към лечебните заведения и аптеките.

Има и нови ваксини срещу COVID-19

За кампанията срещу COVID-19 са доставени 14 400 дози от актуализираната ваксина срещу варианта XFG, включително количества за деца от 6-месечна възраст.

Имунизациите ще бъдат безплатни и ще се извършват в кабинети на регионалните здравни инспекции и в лечебни заведения. Информация за местата за ваксинация ще бъде публикувана на интернет страниците на съответните РЗИ.

Приоритет са хората с повишен риск от тежко протичане на COVID-19. Ваксина обаче може да получи и всеки друг желаещ, съобразно разрешената за неговата възраст ваксина.