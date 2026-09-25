Медицината ни изгуби именит лекар

Почина доц. д-р Добромир Танев, уважаван ревматолог и дългогодишен специалист, оставил значима следа в българската медицина. Той беше част от Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Софиямед“ от нейното създаване през 2012 г. до 2024 г., а от началото на тази година оглавяваше Клиниката по вътрешни болести с отделение по ревматология в Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“.

Колегите му го описват като безкомпромисен професионалист, отдаден на пациентите и работата си, и като човек с ярко чувство за хумор, който създаваше лекота и доверие в екипа. Ръководството и екипите на УМБАЛ „Софиямед“ изказват съболезнования на семейството и близките му.

Поклонението ще се състои на 26 септември 2026 г. от 12:00 ч. в Обредния дом на Централните софийски гробища.

Завършва Медицински университет през 1997 г. Специалностите си по вътрешни болести и ревматология придобива съответно през 2005 г. и 2011 г. През 2016 г. защитава докторска степен с дисертация на тема системен лупус, а през юни 2026 г. се хабилитира като доцент.

Професионалният му път включва работа във Вътрешно отделение с интензивен сектор към МБАЛ Мездра, в Първа МБАЛ София, както и в отделенията по ревматология и кардиология на УМБАЛ „Св. Анна“. От 2012 г. до 2024 г. е част от екипа на УМБАЛ „Софиямед“, а паралелно практикува и в МЦ Сигмамед. До кончината си е част от Националната транспортна болница.

