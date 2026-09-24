9 начина да направите сутрешното кафе по-полезно

Кафето може да даде енергия, да подобри концентрацията и да бъде ценен източник на биоактивни вещества, но начинът, по който го приготвяме, има значение. Чаша черно кафе и огромно кафе със захар, ароматизиран сироп и сметана практически са две различни напитки от хранителна гледна точка. Диетолози, цитирани от Health, посочват девет лесни начина да запазим удоволствието от кафето, но да ограничим ненужните добавки и някои потенциални рискове.

1. Светлото изпичане запазва повече от някои антиоксиданти

При по-слабото изпичане част от естествените антиоксидантни съединения в кафеното зърно се запазват в по-голяма степен. Това обаче не означава автоматично, че всяко светло изпечено кафе е „по-здравословно“. Данните за акриламида например са по-сложни - изследвания показват, че количеството му често е по-високо именно при по-светло и средно изпичане и намалява при по-продължителна термична обработка. Затова степента на изпичане не бива да бъде единственият критерий при избора.

2. Качествените зърна имат значение

Добре съхраняваното и прясно изпечено кафе е по-добрият избор от гледна точка както на вкуса, така и на качеството на напитката. Health препоръчва и органично кафе, когато е възможно. Самият етикет „био“ обаче не е гаранция, че конкретното кафе непременно съдържа повече антиоксиданти. По-важни остават сортът, произходът, обработката, изпичането и свежестта на зърната.

3. Хартиеният филтър може да е особено полезен

Това е една от препоръките с най-добра научна обосновка. Нефилтрираното кафе съдържа повече кафестол и кахвеол - естествени съединения, които могат да повишат LDL и общия холестерол. Хартиеният филтър задържа голяма част от тях, затова филтърното кафе обикновено съдържа много по-малки количества в сравнение с кафе, приготвено във френска преса или чрез варене.

4. Канела и други подправки вместо допълнителна захар

Щипка канела, куркума или индийско орехче може да промени вкуса без добавяне на значително количество калории. Те съдържат различни растителни биоактивни вещества, но кафето не бива да се превръща в средство за прием на големи количества подправки. Най-практичната полза е друга - чрез тях човек може постепенно да намали нуждата си от захар и сладки сиропи.

5. Намалете добавената захар

Това вероятно е една от най-важните промени. Кафето само по себе си почти няма калории, но няколко лъжички захар, сиропи и подсладени добавки могат бързо да го превърнат в десерт. Редовният висок прием на добавена захар е свързан с по-висок риск от наддаване на тегло и метаболитни и сърдечносъдови проблеми.

6. Внимавайте с изкуствените сметани

Готовите сметани за кафе често съдържат комбинация от добавена захар, мазнини и ароматизанти. Ако човек използва голямо количество всеки ден, именно добавките могат да се окажат по-големият проблем от самото кафе. По-прост вариант са малко прясно мляко или неподсладена растителна напитка. Кокосовото мляко също може да се използва, но трябва да се отчита съдържанието му на наситени мазнини.

7. MCT маслото не е задължително за всички

MCT маслото съдържа средноверижни триглицериди, които организмът усвоява сравнително бързо и може да използва като енергиен източник. Затова то стана популярна добавка към кафето, особено при нисковъглехидратни режими. Това обаче не означава, че е необходимо на всеки. Маслото добавя калории, а по-големи количества могат да причинят стомашен дискомфорт. Ако човек се храни нормално и разнообразно, кафето няма нужда от MCT масло, за да бъде полезно.

8. Студено приготвеното кафе може да е по-щадящо за някои хора

Cold brew се приготвя чрез продължително извличане със студена или хладка вода и обикновено има по-мек вкус и различен киселинен профил. За хора, които усещат киселини или стомашен дискомфорт след горещо кафе, това може да бъде вариант за опитване. Но „студено“ не означава автоматично „по-здравословно“ - особено ако към напитката се добавят много захар, сметана и сиропи.

9. Най-важното правило остава количеството

Повече кафе не означава повече ползи. Американската агенция по храните и лекарствата посочва около 400 мг кофеин дневно като количество, което за повечето здрави възрастни обикновено не е свързано с отрицателни ефекти. Това приблизително отговаря на две-три големи чаши от около 350 мл, но действителното количество кофеин варира силно според сорта и начина на приготвяне.

При чувствителни към кофеина хора дори значително по-малки количества могат да причинят сърцебиене, нервност или проблеми със съня. Затова най-здравословната чаша кафе вероятно не е тази с най-екзотичните добавки, а най-простата - качествено кафе, умерено количество, малко или никаква захар и начин на приготвяне, който ви понася добре.