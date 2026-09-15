„Пречистването“ на организма не е каквото си мислите. Ето каква е ролята на водата и минералите в естествените процеси на тялото

Д-р Катя Паскова е едно от най-известните имена сред естетичните дерматолози в България. Вече повече от 20 години тя ръководи водещата дерматологична клиника „Дерма Вита”, която чрез първокласното си обслужване налага успешно най-съвременните процедури в полза на красивата и здрава кожа. Тя е член на управителния съвет на Българската асоциация на естетичните дерматолози (BAAD). Членува в Българското дерматологично дружество, Дружеството на частнопрактикуващите дерматолози в България, Академията по практична дерматология и естетична медицина, Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), Европейската общност по лазерна дерматология (ESLD).

Кожата е най-големият ни орган и най-фината карта, по която личи всичко за начина ни на живот — от това как спим и с какво се храним, до нивата ни на стрес, грижа и внимание към собственото ни тяло. В свят на забързано ежедневие и непрестанни външни агресори, поддържането на здрава, спокойна и сияйна кожа се превръща в истинско предизвикателство. Все повече научни данни сочат, че ключът към нейното добро състояние не се крие само в козметиката, но и в нашите ежедневни избори – включително в качеството на водата, която пием. Затова потърсихме мнението на дерматолога д-р Катя Паскова, за да разберем как минералната вода и по-специално нейната алкалност и състав могат да подкрепят кожата отвътре, особено когато тя е склонна към акне, възпаления и дисбаланс.

Детокс – мит или реална потребност?

От медицинска гледна точка е важно да разграничим популярното понятие детокс от естествените процеси на детоксикация, които протичат непрекъснато в организма.

Тялото ни разполага със сложна и добре организирана система за обработване и елиминиране на отпадни продукти. Черният дроб има ключова роля в метаболизирането на множество вещества, включително такива, които постъпват с храната или лекарствата. Бъбреците филтрират кръвта, регулират водно-електролитния баланс и отделят различни отпадни продукти. В тези процеси участват още белите дробове и стомашно-чревният тракт.

Това не е процес, който трябва периодично да „стартираме“ чрез специален режим – той протича постоянно. При здрав човек няма доказана медицинска необходимост от периодични детокс режими, гладуване или специални „прочистващи“ програми. Много по-важна е ежедневната грижа за организма – разнообразно и балансирано хранене, достатъчен прием на течности, редовна физическа активност, качествен сън и ограничаване на фактори като тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол.

Разумната грижа е тази, която подпомага нормалната физиология, без да я натоварва с крайности. Затова трябва да бъдем внимателни с популярните детокс практики, особено когато включват продължително гладуване, прекомерен прием на течности, лаксативи, диуретици или хранителни добавки с обещание за „изчистване на токсините“. Ако човек действително е изложен на токсично вещество или има нарушение във функцията на черния дроб, бъбреците или друг орган, подходът трябва да бъде медицински и насочен към конкретната причина, а не към универсална детокс програма.

Често чуваме, че кожата е „огледало“ на начина ни на живот. Истина ли е това?

Определено кожата реагира на начина, по който живеем, и често именно по нея можем да забележим отражението на ежедневните си навици. Храненето, сънят, стресът, физическата активност, слънчевото излагане, тютюнопушенето и, разбира се, приемът на достатъчно течности имат отношение към нейното състояние и външен вид.

Водата също има значение – добрата хидратация е важна за нормалното функциониране на клетките и тъканите и за поддържането на кожната бариера. Затова е важно не само да приемаме достатъчно течности, но и внимателно да подбираме водата, която консумираме ежедневно, като обръщаме внимание на нейната алкалност и минерален състав.

Не става дума да приемаме възможно най-голямо количество вода, а да изградим добър ежедневен навик според индивидуалните си потребности. Грижата за кожата започва не само с продуктите, които поставяме върху нея, но и с това, което ежедневно даваме на организма си – включително достатъчно и качествена вода.

Какво представлява метасилициевата киселина и как помага да се „изчистим“ от ненужни вещества?

Силицият е естествен компонент на организма и има биологична роля, особено по отношение на съединителната тъкан, костите и процесите, свързани с образуването и поддържането на колагеновата структура. Затова той представлява интерес и от гледна точка на кожата, тъй като колагенът е важен за нейната структура, плътност и еластичност.

Когато говорим за водата, има значение и какво съдържа тя. В природните води силицият може да присъства под формата на разтворена силициева киселина, а метасилициевата киселина е една от формите, чрез които се описва съдържанието му. DEVIN Минерална е естествен пример за вода с по-високо съдържание на метасилициева киселина, което я прави интересен естествен източник на силиций в ежедневието. Тя също така е високо алкална и с ниска минерализиция, което пък ни позволява да я консумираме по-често.

А що се отнася до популярното понятие детокс, организмът има собствени естествени механизми за обработване и елиминиране на отпадните вещества, в които основна роля имат черният дроб и бъбреците. Тук адекватната хидратация е особено важна – затова ежедневният прием на достатъчно вода, включително вода с подходящ минерален състав, е прост и естествен навик, с който подкрепяме нормалното функциониране на организма.

Каква вода да избираме като част от ежедневната грижа за организма?

Кожата често е първото място, на което забелязваме промените, свързани с времето. Затова всичко, което подпомага нейната структура, еластичност и добър вид, има значение.

В този смисъл DEVIN Минерална е интересен естествен източник на метасилициева киселина. При редовна консумация, като част от балансирания начин на живот и добрата хидратация, той може да бъде ценен допълнителен елемент в грижата за организма и за поддържането на здрава и добре изглеждаща кожа.

Разбира се, не бива да търсим „вълшебна съставка“ срещу стареенето. Красивата и здрава кожа е резултат от комплексна грижа – балансирано хранене, добра хидратация, защита от слънцето и здравословен начин на живот. И именно тук изборът на вода има своето място – защото когато се грижим за себе си ежедневно, има значение не само колко вода приемаме, но и каква вода избираме.

DEVIN Минерална съчетава добрата хидратация с естествен минерален състав и по-високо съдържание на метасилициева киселина – още една причина да бъдем по-осъзнати в избора на водата, която присъства всеки ден на трапезата ни.