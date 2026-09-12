Светът полудя по комбуча. Заради пробиотиците й

Гъбата комбуча (SCOBY) не е гъба в буквалния смисъл, а желеобразна структура, която действа като „ферментационен двигател“. Тя преобразува подсладения чай в комбуча – напитка, богата на пробиотици, антиоксиданти и биоактивни съединения, които подпомагат здравето на червата, имунитета и метаболизма.

Как да използваш гъбата комбуча – лесна рецепта за домашна комбуча

Създай своя функционална напитка само с няколко стъпки:

Необходими съставки:

✔ 1 гъба комбуча (SCOBY) – включена в пакета

✔ 200 мл стартерна течност – включена в пакета, достатъчно за ~3 литра първоначална ферментация

✔1 литър вода

✔2 супени лъжици черен или зелен чай

✔50–60 г захар за всеки литър комбуча

Начин на приготвяне:

Свари чая и разтвори захарта, остави да изстине. Прехвърли чая в стъклен буркан, добави SCOBY и стартерната течност. Покрий с тензух и остави да ферментира 7–10 дни на стайна температура. Прецеди, налей в бутилки и, ако искаш, добави плодове за вторична ферментация и леко газиране.

След 24–48 часа в затворена бутилка имаш своя домашна комбуча – свежа, полезна и направена с грижа.

Защо да преминеш към функционални напитки?

В свят, пълен с газирани напитки, добавени захари и консерванти, комбучата е естествена, жива и полезна алтернатива. С гъбата комбуча можеш да контролираш съставките, вкуса и ферментацията, и да създаваш напитки, които подкрепят здравето ти, без компромис.

Домашната комбуча е:

Богата на пробиотици и витамини от група B

Подходяща за вегани

Поддържа чревния микробиом и засилва имунитета

100% естествена – без добавени оцветители и стабилизатори