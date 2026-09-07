Защо грахът трябва да е по-често на трапезата н

Малките зелени зрънца са много повече от вкусна добавка към супи и яхнии. Грахът е истинска хранителна находка, която осигурява на организма растителни белтъчини, фибри, витамини и важни минерали.
Едно от големите му предимства е високото съдържание на фибри. Те помагат за по-продължителното усещане за ситост и подпомагат нормалното функциониране на храносмилателната система. Затова грахът е добър избор за хора, които се стремят към по-балансирано хранене.
Зеленчукът съдържа още витамини C и K, както и витамини от групата B. Сред минералите в състава му са желязо, магнезий, калий и фосфор.
Витамин C допринася за нормалната функция на имунната система, а витамин K има важна роля за нормалното кръвосъсирване и поддържането на костите.
Помага и за ситостта
Грахът има още едно важно предимство – засища, без да е особено калоричен. Комбинацията от фибри и растителни белтъчини го прави подходящ за балансирано меню и за хора, които следят приема на храна и теглото си.
Зелените зрънца съдържат и различни антиоксидантни растителни съединения, сред които полифеноли и каротеноиди. Те участват в защитата на клетките от оксидативен стрес.
Добър избор и за сърцето
Редовното включване на грах в разнообразното меню може да допринесе и за поддържането на сърдечно-съдовото здраве. Фибрите, калият и останалите хранителни вещества в него са част от хранителен режим, който подпомага нормалните функции на организма.
И няма значение дали ще го изберете пресен или замразен. Грахът лесно намира място в супи, яхнии, салати, гарнитури и различни основни ястия.
Той е един от онези продукти, които често подценяваме, а всъщност могат лесно да обогатят ежедневното ни меню.
Разбира се, нито една храна не е чудодейно средство. Грахът не може сам да предотврати заболявания или да замени разнообразното хранене, но е ценна част от балансирания режим.