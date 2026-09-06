Забравен навик се оказва полезен за мозъка след 50-годишна възраст

В свят на клавиатури и телефони един стар навик отново привлича вниманието на учените - писането на ръка. То е по-бавно от писането на клавиатура, но именно това може да е част от предимствата му за мозъка. Невролози посочват, че при изписването на буквите се включват едновременно двигателни, зрителни и когнитивни процеси, а ръкописните бележки могат да подпомагат по-задълбоченото обработване на информацията, пише „Звиерчиадло“.

По-бавното писане кара мисълта да работи

„По време на физическото преживяване на писането на ръка протичат наистина важни процеси“, обяснява Рамеш Баласубраманиам, невролог от Калифорнийския университет в Мърсед.

Една от причините е съвсем проста - човек не може да пише на ръка толкова бързо, колкото може да говори или да набира текст на клавиатура. Това по-бавно темпо изисква информацията да бъде подбирана и обработвана по-съзнателно, вместо просто да бъде записвана дума по дума.

Според изследователите именно тази допълнителна обработка може да подпомага критичното мислене и творческото осмисляне на информацията.

36 студенти показаха как се променят връзките в мозъка

В проучване с участието на 36 студенти учените са проследили мозъчната активност по време на писане на ръка. Резултатите показват по-широка свързаност между различни мозъчни области при физическото изписване на буквите.

Причината се търси в сложността на самото движение. Човек трябва да държи химикалката, да контролира натиска и едновременно с това да изпълнява точни движения, за да изгради всяка буква.

„Всеки пръст трябва да извърши различно действие, за да създаде разпознаваема буква“, обяснява София Винчи-Бутър, образователен невролог от университета „Вандербилт“.

Клавиатурата изисква съвсем друго движение

При писането на клавиатура физическото действие е много по-еднообразно - независимо коя буква се набира, движението основно се свежда до натискане на клавиш. Ръкописът изисква различна последователност от движения за всяка буква.

Това едновременно натоварване на моторните и зрителните системи се разглежда като важен фактор при усвояването на нова информация и формирането на спомени. В цитираното изследване същият модел на мозъчна свързаност не е наблюдаван при писането на клавиатура.

Ръкописните бележки помагат при сложните идеи

Изследвания от университета „Тъфтс“ насочват вниманието и към друг ефект. Хората, които водят бележките си на ръка, могат по-добре да структурират сложни концепции, вместо само да преписват чутото.

Роля играят и начинът, по който думите са разположени на страницата, стрелките, схемите и малките скици. Според изследователите това развива пространствено мислене и може да помага информацията да бъде кодирана по по-смислен начин.

Ефектът се проявява особено при задачи, които изискват разбиране на взаимовръзките между различни идеи, както и когато човек по-късно има възможност да прегледа собствените си бележки.

Ръката работи, а умът забавя темпото

Писането има и ритъм, който липсва при бързото докосване на клавишите. Повтарящите се движения могат да насочат вниманието към самия процес и да намалят усещането за бързане.

Малко проучване, проведено в Китай през 2014 г., установява, че заниманията с калиграфия могат да бъдат свързани с намаляване на стреса и понижаване на сърдечната честота. Това не превръща писането на ръка в универсално средство срещу напрежението, но показва още една възможна полза от заниманието.

Не е нужно да пишете страници всеки ден

За да се използва ръкописът в ежедневието, не е необходимо човек да се отказва от компютъра или телефона. Бележки от среща, кратък списък със задачи, записване на нови думи, водене на дневник или обобщаване на прочетена информация са достатъчни начини ръката отново да бъде включена в процеса.

Според цитираните изследвания ценността е именно във физическото изписване и необходимостта мозъкът да избира, организира и преобразува информацията, докато тя стига до хартията.