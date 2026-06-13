Всичко за Упражнения

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Фини крака за впити дрешки

Фини крака за впити дрешки

Калина Русева – инструктор по аеробика и фитнесКлуб MD sport, зала 5-Б, стадион В.Левски Можете да бъдете сигурни, че колкото и слаба да е една фигур...

11 септември | 14:05
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Внимание - Хубава жена!

Внимание - Хубава жена!

Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнесКлуб MD sport, зала 5-Б, стадион "В. Левски" Ненапразно хората са казали, че знанието е сила. Защото,...

14 август | 7:00
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Хармония между тяло и дух

Хармония между тяло и дух

Калина Русева - инструктор по аеробика и фитнесКлуб MD sport, зала 5-Б, стадион "В. Левски" Ако не сте професионално насочени към спортни постижения,...

03 юли | 13:00
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