Дънов оставил много важен съвет на любителите на йогата

„Тялото на европейците не е създадено и пригодено за практикуването на йога.“

С тези думи основателят на Бялото братство Петър Дънов, известен и като Беинса Дуно, още в първите десетилетия на XX век насочва вниманието на своите последователи към опасностите на древноиндийската система от упражнения.

Той твърди, че йога е в противоречие с религията и начина на живот по нашите земи и може да нанесе вреди на здравето на хората от Европа.

Йогата навлиза в България

Още преди близо столетие източното учение вече е познато на мнозина българи. В началото на XX век интересът към източните религии расте, а някои българи започват да упражняват техники на йога.

Любопитни последователи на Дънов се обръщат към него с въпроси за дихателните упражнения и цялостната система на йога практиките. Те искат да знаят какво мисли техният духовен водач за новата мода, която набира популярност в Европа.

„Неприложими за европейците“

Отговорът на Учителя е категоричен: „Сега, когато говоря за дълбокото дишане, нямам намерение да препоръчвам специалните упражнения за дишане на индусите. Те имат специални упражнения за дишане, които са неприложими за европейците. Ако европейците ги приложат, ще се натъкнат на големи противоречия.“

Според него йогийските практики са създадени в дълбока древност и са предназначени за хора с напълно различен начин на мислене и възприятие на света. Християнството, казва Дънов, е религия на любов, взаимопомощ и прошка, докато йога насочва към вглъбяване и затваряне за външния свят.

Паневритмията - българският отговор

В отговор на тази несъвместимост Дънов създава собствена система от упражнения – паневритмията. Тя е в унисон с нравствените ценности на християнството и е съобразена с физическото тяло на българина.

Учителят не е против физическите упражнения. Напротив, във всяка своя лекция той дава поне едно упражнение, свързано с темата на деня и с етапа, в който се намира човечеството. Упражненията му са за физическо укрепване, за духовно израстване, за развитие на мисълта и за закаляване на волята. Но всички те, подчертава той, са създадени специално за европейците, за да се избегнат „големите противоречия“, които вижда в йога.

Някои последователи се вслушват, други – не, и именно сред тях, по думите му, по-късно се появяват различни физиологични и психически проблеми. „Слушате нещо, което преди хиляди години е казано на друго човечество, но не чувате това, което аз ви казах преди дни“, карал им се Дънов.

