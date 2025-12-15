Сензационни археологически находки край Йерусалим

Нови археологически находки в хълмовете южно от Йерусалим може да предоставят първите материални доказателства за една от битките на Юда Макавей, научи Израелската пресслужба (TPS) в навечерието на празника Ханука.

Осемдневният празник Ханука, който започва в неделя вечер (14 декември), отбелязва успешното въстание на Хасмонеите срещу селевкидския цар Антиох IV и последвалото повторно освещаване на Втория храм преди около 2 100 години.

В ексклузивно интервю за TPS-IL д-р Двир Равив от университета „Бар-Илан“ заяви, че проучване в Хорват Бет Захария, в района Гуш Ецион южно от Йерусалим, е разкрило находки, които съвпадат както по датировка, така и по военен характер с прочутата битка, описана в Първа книга Макавейска от 163 г. пр. Хр.

Обектът, разположен на хълм на около 7 км югозападно от Витлеем, широко се идентифицира с древното селище Бет Захария, където селевкидската армия и силите на Юда Макавей се сблъскват в т.нар. пета макавейска битка. На 10 декември 2025 година д-р Двир Равив държи оловен топче за прашка, открит в Хорват Бет Захария южно от Йерусалим — мястото, където Макавеите са се сражавали с гръцката селевкидска армия. Тези топчета може да представляват първите материални свидетелства за битките, станали известни чрез еврейския празник Ханука.

Според Първа книга Макавейска и по-късния еврейски историк Йосиф Флавий селевкидската армия настъпва на север по пътя Йерусалим–Хеврон, придружена от бойни слонове. В една от най-драматичните сцени братът на Юда — Елеазар — се втурва под най-големия слон, убива го и загива, смазан под тялото му. Битката завършва с победа на селевкидите и с обсадата на Храма в Йерусалим.

Проучването на Равив от 2022 година на мястото документира 92 монети и стотици керамични фрагменти от персийския, елинистическия и хасмонейския период. Това, което обаче особено привлякло вниманието му, били четири предмета, които ясно сочат към елинистическо бойно поле — три отляти оловни топчета за прашка и една бронзова монета, отсечена в град Сиде в Мала Азия, днешна Южна Турция.

„За първи път може би държим в ръцете си предмети, произхождащи от едно от бойните полета на Юда Макавей“, заяви Равив пред TPS-IL. „В Бет Захария открихме монета от Сиде, която обикновено се свързва със селевкидски наемници, както и три оловни топчета за прашка, които се появяват единствено във военен контекст. Заедно те съвпадат много добре с описанието на битката в Първа книга Макавейска“.

Оловните топчета, открити по западния склон на хълма, са типични за елинистическите армии. Един от тях носи изображение на крилатата мълния на Зевс — често срещан символ върху подобни снаряди. В Израел подобни топчета са открити само на около двадесет места, почти всички известни от историческите източници като обсадни съоръжения, крепости или бойни полета, включително Йерусалим, Дор, Самария, Мареша, Йодфат и планината Геризим.

„Не очаквате да намерите селевкидско военно оборудване в малко селище, освен ако там действително не е имало сражение“, обясни Равив. Той подчерта, че топчетата са били открити на група по склона, обърнат към древния път Йерусалим–Хеврон — точно откъдето, според източниците, е настъпвала селевкидската армия. „Находките се намират там, където изворите поставят битката — по стария път под селото. Те ни дават за първи път археологичен отзвук от сблъсъка, описан в текстовете“.

Бронзовата монета от Сиде допълнително укрепва тази теза.

От едната страна е изобразена гръцката богиня Атина с коринтски шлем, а от другата - символът на Сиде. Градът е служел като център за набиране на наемници, воювали в селевкидските армии. Макар около 120 подобни монети да са открити в Израел, това е първият случай, в който монета от Сиде се появява на място, пряко свързано с документирано хасмонейско бойно поле, обяснява Равив, предава БГНЕС.

„Нейното присъствие, заедно с оловните топчета, отразява военна дейност, която напълно съответства на историческото описание на битката“, допълни той.

Повечето критично настроени учени вече приемат, че в района на Бет Захария действително се е състояла битка, дори и да спорят относно литературната обработка на разказа. Равив подчертава, че новите находки не дават окончателен отговор за точното място, числеността на войските или използваните тактики. Тяхната стойност, според него, е в това, че за първи път предоставят независимо потвърждение за историчността на самата битка.

За Равив значението на откритието надхвърля чисто техническия анализ. „Това е първият път, в който разполагаме с възможни археологически доказателства от едно от бойните полета на Юда Макавей“, каза той. „Тук историята, текстът и самата земя най-накрая започват да се срещат“.

