5D Memory Crystal: Данните, които могат да оцелеят милиарди години

Британският стартъп SPhotonix обяви, че технологията му за съхранение на данни 5D Memory Crystal преминава от лабораторни изследвания към практическо приложение. Компанията планира пилотни проекти в центрове за данни през следващите две години и вече обяви първия кръг от външно финансиране на разработката.

5D Memory Crystal представлява диск от кварцово стъкло, в който информацията се записва чрез фемтосекунден лазер. Данните се кодират чрез X, Y, Z координати, както и ориентацията и интензитета на структурите, които след това се четат оптично с поляризирана светлина. Един 5-инчов диск може да съхранява до 360 TB, като данните могат да останат непроменени 13,8 милиарда години – почти колкото възрастта на Вселената.

Настоящите прототипи имат ограничени скорости: запис около 4 MB/s, четене до 30 MB/s, но SPhotonix планира да ги увеличи до 500 MB/s в рамките на 3–4 години. Първоначалните системи ще струват около 30 000 долара за диска и 6 000 долара за четеца, а мобилен четец се очаква след 18 месеца.

Технологията не изисква захранване за съхранение на данни, е физически изолирана от мрежите и е особено подходяща за архиви, където е допустима латентност от десетки секунди. За разлика от други подобни решения, като Project Silica на Microsoft, SPhotonix ще се фокусира върху лицензиране на технологията и интегриране в съществуващата инфраструктура на центровете за данни, вместо върху създаване на затворена екосистема от услуги.

Към момента компанията е набрала 4,5 милиона долара инвестиции и се стреми към преминаване от TRL 5 към TRL 6, тоест тестване на технологията в реални условия, съобщи technews.bg

