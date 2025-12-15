Мемфис се превръща в дом на най-мощния компютър за изкуствен интелект

В Мемфис официално влезе в експлоатация суперкомпютърът Colossus II, определян като най-мощният компютър за изкуствен интелект в света. Машината е проектирана и изградена от компанията на Илон Мъск – xAI, и е изцяло захранвана от 420 батерии Tesla Megapack, на стойност близо 400 милиона долара.

Батериите осигуряват резервно захранване, изглаждат пиковите натоварвания и повишават енергийната ефективност на центъра за данни, който е оптимизиран за работа с изключително големи натоварвания на AI алгоритми.

Главният изпълнителен директор на xAI публикува снимки от строителството в социалната мрежа X, показващи Colossus II в процес на изграждане. На покрива на сградата е изписан надписът Macrohard, видим от космоса – вероятна провокация към един от основните конкуренти на Мъск в AI сферата, Microsoft.

На строителната площадка са работили над 2000 души, създавайки инфраструктурата за Colossus II, която комбинира изключителна изчислителна мощност и модерни технологии за съхранение и управление на енергията, съобщи technews.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com