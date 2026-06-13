Мемфис се превръща в дом на най-мощния компютър за изкуствен интелект
Colossus II вече е тук
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Colossus II вече е тук
След години на конкуренция в гейминг сегмента се очерта ясен лидер
Тя е обещаваща за високоскоростна комуникация и разработване на квантови устройства
Говорител на "Интел" благодари за "продължаващата подкрепа и партньорство от страна на полското правителство"
Ключова промяна
Води се дело срещу нея
Какво се случва с процесорите
Китай с нова експанзия в производството на чипове
Новото предприятие ще бъде открито в Шанхай и няма да използва американски технологии
Уязвимостта на CacheOut може да позволи достъп до данни, съхранявани в кеша на процесора