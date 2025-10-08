Посочиха най-добрите процесори за игри през 2025 г. Вижте класацията

Редакторите на авторитетния сайт Tom's Hardware са съставили списък с

най-добрите процесори за геймърски компютри, предлагани в момента.

Класацията включва пет модела, вариращи от най-евтините до ултра-високопроизводителните.

Според изданието AMD се е очертала като ясен лидер на пазара на процесори за настолни компютри. След години на конкуренция „червената“ компания най-накрая изпревари Intel и затвърди предимството си в гейминг сегмента.

Най-добрият избор като цяло е Ryzen 7 9800X3D

Технологията 3D V-Cache осигурява изключителна производителност, а енергийната ефективност и оптималните изисквания за охлаждане я правят идеален избор за гейминг системи от висок клас. Две алтернативи са Ryzen 7 9700X и Intel Core i7-14700K.

Най-добрият процесор от среден клас е Ryzen 5 9600X

Този 6-ядрен чип се отличава с Zen 5 архитектура, ниска консумация на енергия и най-добрата в класа си еднонишкова производителност. За геймърите, които предпочитат решения на Intel, Core i5-14600K е алтернатива.

Най-добрият бюджетен процесор е Core i5-12400F

Рецензенти казват, че това е най-добрият избор за мощен и достъпен геймърски компютър. Той е невероятно бърз в игрите, работи хладно и поддържа PCIe 5.0 и DDR5. Алтернатива е Ryzen 5 5600.

Процесор без компромиси – Ryzen 9 9950X3D

За тези, които изискват максимална производителност както в игрите, така и в работата. 16 ядра, 32 нишки и 144 MB кеш са сред ключовите му характеристики.

Най-добрият процесор с интегрирана графика е Ryzen 5 8600G

Това е универсално решение за тези, които искат да играят без специална графична карта. Въпреки това, ще бъдете ограничени до 720p.

AMD вече представи потенциален хит - бюджетния процесор Ryzen 5 9500F, базиран на архитектурата Zen 5. Новият продукт е позициониран като наследник на популярния Ryzen 5 7500F и ще бъде най-достъпният модел от серията Ryzen 9000.

Според статистиката на Valve 58% от компютрите, регистрирани в Steam, използват процесори на Intel. AMD представлява 41%, но тази цифра нараства всеки месец.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com