Геймърите познават София като Сити 17, без да подозират
Българска следа в света на игрите
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Българска следа в света на игрите
ShadowHex застана начело на Team Kriskata
Първата мобилна игра, създадена специално за Vivacom GAME ON 2026, вече има над 3 000 играчи и хиляди гледания в дигиталните канали на турнира
“Кало Змея: Гръм & Run” беше представена на феновете и по време на първата онлайн битка на Vivacom GAME ON
AOC GAMING Q27G4ZDR и Q27G4SDR предлагат честоти на опресняване от 240 Hz и 360 Hz, технология QD-OLED и елегантния дизайн на серията G4
По време на големия финал в Деня на народните будители, посетителите ще могат да се срещнат на живо със своите любими геймъри
Red Magic 11 Pro комбинира въздушно и течно охлаждане и има батерия с капацитет 8000 mAh
Activision редовно пуска безплатни седмици
След години на конкуренция в гейминг сегмента се очерта ясен лидер
Microsoft ще придобие Activision
Това е битка на поколенията - ограбване на богатите, за да се даде на бедните, казват анализатори
Петимата от Windigo Gaming се прибират с 500 000 долара
Опитни геймъри твърдят, че България е уникално място за търсене на особени покемони. Необичайни видове анимираните човечета могат да бъдат открити с н...
Освен приятни изненади ще има и тежки сбогувания с любими игри 2016-а се очертава като интересна година за световната гейм индустрия. Свърши голямото...
Топ 8 на "Стандарт" Чудни приключения за геймърите с новите заглавия След бруталната за гейминга 2015-та е време да погледнем какво ще ни донесе нов...
Китайският PC производител Lenovo се подготвя да влезе на оспорвания хардуерен пазар за геймъри. За целта едно рамо ще й удари гейминг титанът Razer,...
Производителите на игри отвръщат на удара Да си признаем, на всекиго от нас се е случвало да свали нелегално филм, музика или игра. Въпреки всички ме...
Някои компании са готови да манипулират данни, за да скрият провалите Огромен бюджет не означава непременно място в сърцето на геймърите Геймингът е...
Стара Загора. Специалното лятно издание "Play Expo Zara Summer" ще събере в Града на липите малки и големи геймъри тази събота в общинската спортна з...