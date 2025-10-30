Vivacom GAME ON 2025: Последен шанс да се включиш във финала на титаничния гейминг турнир 

Гейминг турнирът Vivacom GAME ON 2025 достига своята кулминация. След четири онлайн рунда, проследени от над 115 000 уникални зрители, на 1 ноември в Joy Station в София предстои големият финал, който обещава зрелище без аналог. Динамичните епизоди може да гледате в YouTube канала на Vivacom . Това е последният шанс за феновете да се включат, преди да бъде излъчен новият носител на титлата FIBER CHAMP на България.

През целия сезон тази година отборите на Васил Калинчев (ShadowHex) и Кристиан Николов (Kriskata) се изправяха един срещу друг в серия от сблъсъци в най-популярните виртуални светове – Fortnite, GTA V, Roblox и Minecraft. Всеки рунд поставяше играчите пред различни предизвикателства – от стратегическо оцеляване и изграждане на бази, до състезания за време, ловкост и отборна координация. Последният онлайн рунд потопи участниците в една от най-актуалните игри на младото поколение – Minecraft, и определи финалистите за големия финал. Публиката също имаше активна роля, като печелеше точки за своя отбор и участваше пряко в развитието на турнира. Резултатите преди големия финал са: 890 на 592 GIGA BITS в полза на ShadowHex.

По време на големия финал в Деня на народните будители, посетителите ще могат да се срещнат на живо със своите любими геймъри, да играят рамо до рамо с капитаните ShadowHex и Kriskata, и да станат част от зрелищен турнир. Как ще завърши всичко? Участниците в гейминг турнира могат да предопределят кой отбор ще бъде FIBER CHAMP!

През 2024 година първото издание на VIVACOM GAME ON влезе в рекордите на Гинес. Тази година целта е не по-малко смела мисия. Заедно с едни от най-добрите български гейминг строители да се създаде проект, който съчетава миналото и бъдещето на България в Minecraft. Той също ще бъде представен на 1 ноември.

През 2025 Vivacom GAME ON се отличи не само с интригуващи битки между капитаните, но и с първия български гейминг сериал, който може да се проследи в YouTube канала на Vivacom . В рамките на 8 епизода зрителите получиха достъп зад кулисите на надпреварата – как капитаните ShadowHex и Kriskata подготвят стратегиите си, преминават през изненадващи мисии и се справят с напрежението на състезанието. Част от предизвикателствата бяха свързани със спорт, музика и креативност, като в ключови епизоди участие взеха Владо Николов, Лео Бианки, Ивайло Захариев и Ваня Джаферович, които поставиха геймърите в съвсем различна игрова среда. В последния епизод от сериала капитаните преминаха неочаквано музикално предизвикателство. ShadowHex (Васил Калинчев) и Kriskata (Кристиан Николов) излязоха от зоната си на комфорт и създадоха оригинална гейминг песен.

Запазете своето място за финала на Vivacom GAME ON 2025 като закупите билети от касите EasyPay или онлайн тук: https://epaygo.bg/1275187290.

Титаничните битки в гейминг турнира се провеждат през оптична мрежа на Vivacom – Vivacom Fiber, която гарантира безупречна скорост, нулев лаг и най-доброто възможно изживяване за игра и стрийминг на видео във висока резолюция.

Vivacom GAME ON 2025 се организира в партньорство с TDB Play – водеща компания в сферата на видео игрите и интерактивните развлечения.

