Куп изненади и голяма въпросителна в листите на ПП-ДБ. Водачите

Пет от лицата на "Промяната" ще водят по две листи, двама от лидерите на коалицията ДБ ще са на по-задни позиции.

Голямата въпросителна остава кой ще поведе в столичния 25-ти многомандатен избирателен район, къ. Както и дали Божанков, нарочен отдавна от Асен Василев за изключване от парламентарната група, ще бъде кандидат от квотата на някоя от партиите в ДБ - "Да, България" и ДСБ. Лидерът на ПП заплаши да не даде подписа си за регистрация на цели листи, ако Божанков попадне в тях. Засега Лорер също е извън листите.

председателят на ПП Асен Василев ще води две листи - в Пловдив и в родното Хасково, по информация на Клуб Z.

.Две листи са отредени и за зам.-председателя на партията и съпредседател на парламентарната група - бившият премиер Николай Денков - в столичния 23 МИР, където водач на миналия вот бе оттеглилият се от активната политика Кирил Петков, както и в Благоевград.

Лена Бориславова може и да не участва в тези избори, което сама обяви преди месец, но половинката й Мирослав Иванов ще води също две листи - традиционно в Ямбол, но този път и в Бургас.

Малко известният в публичното пространство депутат от "Промяната" Богомил Петков също ще е водач на две места - в Габрово и Силистра. Така бе и на миналите избори.

Богдан Богданов, бивш министър на икономиката в кабинета "Денков", ще води традиционно в Плевен, но и в Монтана - на мястото на Ванина Вецина.

В ключовата Варна - във фокуса след ареста на кмета Благомир Коцев - водач ще е заместникът му Павел Попов.

В Шумен вместо Денков този път ще води Айлин Пехливанова, дъщерята на кмета на Хитрино Нурдин Исмаил.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев ще води в столичния 24 МИР. Другият съпредседател Божидар Божанов, който е рекордьор по преференции, ще е пети в листата в 23 МИР - няма да води листа.

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов пак ще е втори в същата листа - този път след Денков.

25 МИР е под въпрос. Водач там на предходните избори бе Денков. "Квотата" е при ПП, като според неофициална информация там може да отиде бившият МВР министър Бойко Рашков, за да излезе срещу Борисов.

Имало вариант и да е депутатът Венко Сабрутев. Рашков бе водач в Перник през октомври 2024 г., но районът сега е отреден за ДСБ.

Челна позиция има и за съпредседателката на ПГ и бивш министър на правосъдието Надежда Йорданова - в Русе, където водач на предходнияв вот бе икономистът Мартин Димитров. Също бивш министър на правосъдието - Атанас Славов пък повежда в София област (26 МИР).

В бастиона на ДПС Кърджали водач пак ще е местният ПП кадър Себахтин Гьокче.

Традиционно Михал Камбарев ще води в Смолян, Радослав Рибарски - в Стара Загора, Илина Мутафчиева - в Търговище, Свилен Трифонов - в Добрич, Искрен Арабаджиев - в Ловеч, Татяна Султанова - в Сливен.

Във Велико Търново обаче ДСБ кадърът Людмила Илиева ще бъде заменена от този на ПП Йордан Терзийски, който бе и кандидат за кмет на последните местни избори

Ето и неокончателния списък с водачите, публикуван в Клуб Z:

Благоевград - Николай Денков

Бургас - Мирослав Иванов

Варна - Павел Попов

Велико Търново - Йордан Терзийски

Видин - Любен Иванов

Враца - Деница Симеонова

Габрово - Богомил Петков

Добрич - Свилен Трифонов

Кърджали - Себахтин Гьокче

Кюстендил - Георги Стамов

Ловеч - Искрен Арабаджиев

Монтана - Богдан Богданов

Пазарджик - Ивайло Шотев

Перник - ДСБ

Плевен - Богдан Богданов

Пловдив град - Асен Василев

Пловдив област - Йордан Иванов

Разград - Джипо Джипов

Русе - Надежда Йорданова

Силистра - Богомил Петков

Сливен - Татяна Султанова

Смолян - Михал Камбарев

23 МИР София - Николай Денков

24 МИР София - Ивайло Мирчев

25 МИР София - Бойко Рашков/Венко Сабрутев

26 МИР София област - Атанас Славов

Стара Загора - Радослав Рибарски

Търговище - Илина Мутафчиева

Хасково - Асен Василев

Шумен - Айлин Пехливанова

Ямбол - Мирослав Иванов

