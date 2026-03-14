Куп изненади и голяма въпросителна в листите на ПП-ДБ. Водачите

Пет от лицата на "Промяната" ще водят по две листи, двама от лидерите на коалицията ДБ ще са на по-задни позиции.
Голямата въпросителна остава кой ще поведе в столичния 25-ти многомандатен избирателен район, къ. Както и дали Божанков, нарочен отдавна от Асен Василев за изключване от парламентарната група, ще бъде кандидат от квотата на някоя от партиите в ДБ - "Да, България" и ДСБ. Лидерът на ПП заплаши да не даде подписа си за регистрация на цели листи, ако Божанков попадне в тях. Засега Лорер също е извън листите.
председателят на ПП Асен Василев ще води две листи - в Пловдив и в родното Хасково, по информация на Клуб Z.
.Две листи са отредени и за зам.-председателя на партията и съпредседател на парламентарната група - бившият премиер Николай Денков - в столичния 23 МИР, където водач на миналия вот бе оттеглилият се от активната политика Кирил Петков, както и в Благоевград.
Лена Бориславова може и да не участва в тези избори, което сама обяви преди месец, но половинката й Мирослав Иванов ще води също две листи - традиционно в Ямбол, но този път и в Бургас.
Малко известният в публичното пространство депутат от "Промяната" Богомил Петков също ще е водач на две места - в Габрово и Силистра. Така бе и на миналите избори.
Богдан Богданов, бивш министър на икономиката в кабинета "Денков", ще води традиционно в Плевен, но и в Монтана - на мястото на Ванина Вецина.
В ключовата Варна - във фокуса след ареста на кмета Благомир Коцев - водач ще е заместникът му Павел Попов.
В Шумен вместо Денков този път ще води Айлин Пехливанова, дъщерята на кмета на Хитрино Нурдин Исмаил.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев ще води в столичния 24 МИР. Другият съпредседател Божидар Божанов, който е рекордьор по преференции, ще е пети в листата в 23 МИР - няма да води листа.
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов пак ще е втори в същата листа - този път след Денков.
25 МИР е под въпрос. Водач там на предходните избори бе Денков. "Квотата" е при ПП, като според неофициална информация там може да отиде бившият МВР министър Бойко Рашков, за да излезе срещу Борисов.
Имало вариант и да е депутатът Венко Сабрутев. Рашков бе водач в Перник през октомври 2024 г., но районът сега е отреден за ДСБ.
Челна позиция има и за съпредседателката на ПГ и бивш министър на правосъдието Надежда Йорданова - в Русе, където водач на предходнияв вот бе икономистът Мартин Димитров. Също бивш министър на правосъдието - Атанас Славов пък повежда в София област (26 МИР).
В бастиона на ДПС Кърджали водач пак ще е местният ПП кадър Себахтин Гьокче.
Традиционно Михал Камбарев ще води в Смолян, Радослав Рибарски - в Стара Загора, Илина Мутафчиева - в Търговище, Свилен Трифонов - в Добрич, Искрен Арабаджиев - в Ловеч, Татяна Султанова - в Сливен.
Във Велико Търново обаче ДСБ кадърът Людмила Илиева ще бъде заменена от този на ПП Йордан Терзийски, който бе и кандидат за кмет на последните местни избори
Ето и неокончателния списък с водачите, публикуван в Клуб Z:
Благоевград - Николай Денков
Бургас - Мирослав Иванов
Варна - Павел Попов
Велико Търново - Йордан Терзийски
Видин - Любен Иванов
Враца - Деница Симеонова
Габрово - Богомил Петков
Добрич - Свилен Трифонов
Кърджали - Себахтин Гьокче
Кюстендил - Георги Стамов
Ловеч - Искрен Арабаджиев
Монтана - Богдан Богданов
Пазарджик - Ивайло Шотев
Перник - ДСБ
Плевен - Богдан Богданов
Пловдив град - Асен Василев
Пловдив област - Йордан Иванов
Разград - Джипо Джипов
Русе - Надежда Йорданова
Силистра - Богомил Петков
Сливен - Татяна Султанова
Смолян - Михал Камбарев
23 МИР София - Николай Денков
24 МИР София - Ивайло Мирчев
25 МИР София - Бойко Рашков/Венко Сабрутев
26 МИР София област - Атанас Славов
Стара Загора - Радослав Рибарски
Търговище - Илина Мутафчиева
Хасково - Асен Василев
Шумен - Айлин Пехливанова
Ямбол - Мирослав Иванов
