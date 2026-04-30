Кои са новите зам.-председатели на парламента

Народното събрание избра своите заместник-председатели. Те са шестима, излъчени от шестте парламентарни групи в НС. Припомняме, че депутатите на ПП-ДБ се разцепиха и направиха две парламентарни групи.

За заместник-председатели на парламента са избрани: Доц. Иван Ангелов от „Прогресивна България“, Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, д-р Айтен Сабри от ДПС, Атанас Атанасов от „Демократична България“, Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ и Цончо Ганев от „Възраждане“

С избора на заместник-председателите се оформя пълният състав на ръководството на Народното събрание, което ще организира и ръководи работата на парламента през настоящия мандат.

