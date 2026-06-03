Жега в парламента. Ключово решение за пенсиите

В проектопрограмата за работа на депутатите тази седмица, публикувана на интернет страницата на Народното събрание (НС), е предвидено второ четене на промените в т.нар. удължителен бюджет за 2026 г. Предложението е на парламентарната група „Прогресивна България“ и е внесено съгласно правилото за първата сряда на месеца. Според разпоредба в правилника за организацията и дейността на НС в програмата се включват точки, предложени от парламентарните групи, без да е необходимо включването им да бъде гласувано в пленарната зала.

Вчера текстовете бяха приети от временната бюджетна комисия. Управляващите се отказаха от идеята да увеличат тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро до приемането на редовен бюджет за тази година. Одобрено бе отпадането на ковид добавката за новите пенсионери, увеличаването на минималната пенсия със 7,8 на сто и намаляването на партийните субсидии.

Второто гласуване на промените в Закона за водите също е част от проектопрограмата. Законопроектът беше приет на първо гласуване миналата седмица. Измененията са свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

Предвидено е и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Сред предложенията, одобрени от временната бюджетна комисия, е въвеждането на съдебен контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, включително за разпореждане с акции или дялове в капитала, както и за разпореждане с имуществото на дружеството. Това са сделки, които в най-голяма степен засягат правото на собственост на акционерите, съдружниците и едноличните собственици на капитала на засегнатите лица.

Предлага се депутатите да разгледат на второ четене и промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

В първия петък на месеца ще се проведе блицконтрол, в който съгласно правилника участват министър-председателят и вицепремиерите. След това е предвиден и редовен парламентарен контрол.

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