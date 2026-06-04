Ето ги шефовете на парламентарни комисии. Големи изненади

Народното събрание определи съставите и ръководствата на парламентарните комисии, които ще функционират като постоянно действащи органи, след като досега действаха на временен принцип.

Комисия по бюджет и финанси

Константин Проданов от „Прогресивна България“ оглави Комисията по бюджет и финанси, която е с общ състав от 24 народни представители. От тях 13 са от парламентарната група на „Прогресивна България“ (ПБ), четирима – от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, и един представител от „Възраждане“.

От ПБ, освен председателя Константин Проданов, за заместник-председател е избрана Светла Коджабашева, а членове са Георги Григоров, Георги Чакъров, Милен Трифонов, Стефан Белчев, Румяна Петрова, Мариям Сакъз, Здравко Марков, Димитър Здравков, Георги Митов, Витко Вълчев и Момчил Петров.

От ГЕРБ-СДС за заместник-председател е избрана Теменужка Петкова, а членове са Десислава Танева, Владислав Горанов и Красимир Вълчев.

От ДПС членове са Айтен Сабри и Атидже Вели.

От „Демократична България“ членове са Мартин Димитров и Владислав Панев.

От „Продължаваме промяната“ за заместник-председател е избран Асен Василев, а Венко Сабрутев е член.

От „Възраждане“ за член е избран Цончо Ганев.

Правна комисия

Янка Тянкова от „Прогресивна България“ беше избрана за председател на Комисията по правни въпроси. Заместник-председатели са Олга Борисова (ПБ), Хамид Хамид (ДПС) и Надежда Йорданова (ДБ).

Комисията по правни въпроси също ще бъде с общ състав от 24 народни представители, от които 13 са от „Прогресивна България“ (ПБ), четирима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, и един от „Възраждане“.

Членовете ѝ от ПБ са Силвия Христова, Николета Тодорова, Милен Трифонов, Иван Вачев, Даниела Николова-Кършева, Александра Вълчева, Елена Нонева, Десислава Костова, Надежда Колева-Стойчева и Стела Загорчева-Серафимова.

От ГЕРБ-СДС членове са Стефан Арсов, Рая Назарян, Стефан Мирев и Красимир Терзиев.

От ДПС член е Калин Стоянов.

От „Демократична България“ член е Любен Иванов.

От „Продължаваме промяната“ членове са Стою Стоев и Велислав Величков.

От „Възраждане“ член е Петър Петров.

Комисия по икономическа политика

Сформирана бе и Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия. За председател беше избран Стефан Белчев от „Прогресивна България“, а за заместник-председатели - Катя Стайкова (ПБ), Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и Мартин Димитров („Демократична България“).

Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия е с общ състав от 24 народни представители, разпределени между парламентарните групи, като 13 от тях са от „Прогресивна България“, четирима - от ГЕРБ-СДС, по двама - от ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, и един представител от „Възраждане“.

В състава ѝ от ПБ влизат председателят Стефан Белчев, заместник-председателят Катя Стайкова и членовете Стефан Цанков, Иван Мавродиев, Рашид Узунов, Светла Коджабашева, Даниел Парушев, Иван Ангелов, Радослав Вълчев, Николай Косев, Константин Проданов, Слави Василев и Явор Гечев.

От ГЕРБ-СДС заместник-председател е Александър Иванов, а членове са Румен Христов, Красимир Терзиев и Цвета Караянчева.

От ДПС членове са Байрам Байрам и Димитър Аврамов.

От „Демократична България“ в комисията влизат Мартин Димитров като заместник-председател и Джипо Джипов като член.

От „Продължаваме промяната“ членове са Богдан Богданов и Ивайло Шотев, а от „Възраждане“ – Борис Аладжов.

Комисия по външна политика

Петър Витанов от „Прогресивна България“ оглави Комисията по външна политика, за заместник-председатели бяха избрани Слави Василев (ПБ), Георг Георгиев (ГЕРБ – СДС) и Ивайло Шотев („Продължаваме промяната“).

Комисията по външна политика се състои от 19 народни представители – 10 – от „Прогресивна България“, трима – от ГЕРБ-СДС, двама – от ДПС, двама от – „Демократична България“(ДБ), един – от „Продължаваме промяната“ (ПП), и един – от „Възраждане“, решиха депутатите.

В състава на постоянната комисия влизат от ПБ – Петър Витанов (председател), Слави Василев (заместник-председател), Стоян Тричков, Александър Узунов, Димитър Кънев, Нихал Юзерган, Димитър Петров, Вяра Петрова, Иван Ангелов и Иван Лалов.

От ГЕРБ – СДС са Георг Георгиев (заместник-председател) и членове – Деница Сачева и Даниел Митов.

Членове на комисията от ДПС са Искра Михайлова и Джем Яменов, от ДБ – Надежда Йорданова и Йордан Иванов.

От ПП за член и заместник-председател на комисията беше избран Ивайло Шотев.

В състава ѝ влиза и Ангел Георгиев от „Възраждане“.

Енергийна комисия

Румяна Петрова от "Прогресивна България" (ПБ) е председател на Комисията по енергетика. Тя се състои от 24 членове, от които 13 от "Прогресивна България", четирима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, ДБ, ПП, един от "Възраждане".

Освен председателя Румяна Петрова, зам.-председател от ПБ е Стефан Цанков, членове - Стоян Петров, Рашко Динков, Лорин Лоринков, Петър Янков, Валентин Петров, Михаил Михайлов, Здравко Огнянов, Мирослав Митков, Тихомир Тотев, Симеон Иванов, Стефан Свиленов.

От ГЕРБ-СДС за зам.-председател и член на комисията бе избран Жечо Станков, останалите членове са Делян Добрев, Красен Кръстев.

От ДПС членове са Иво Цанев и Сейфи Мехмедали.

"Демократична България" излъчиха за членове Ивайло Мирчев и Владислав Панев.

От "Продължаваме промяната" за зам.-председател бе избран Радослав Рибарски, Мирослав Иванов - член.

От "Възраждане" като член в комисията влезе Искра Михайлова.

Комисия по регионална политика

Георги Чакъров от "Прогресивна България" оглави Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Тя се състои от 24 народни представители, от които 13 са от „Прогресивна България" (ПБ), четирима от ГЕРБ – СДС, двама от „Движение за права и свободи - ДПС", двама от „Демократична България“ (ДБ), двама от „Продължаваме Промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“.

От ПБ, освен Георги Чакъров (председател), бяха избрани Мартин Жлябинков, Живка Бочуковска, Ивайло Петров, Димитър Тодоров, Стефан Сабрутев, Здравко Огнянов, Момчил Терзийски, Георги Георгиев, Румен Мунтянов, Милена Недева, Рашко Динков и Васил Филев.

От ГЕРБ-СДС Николай Нанков бе избран за зам.-председател, а за членове - Валери Лачовски, Росица Кирова и Теменужка Петрова.

От ДПС – Искра Михайлова-Копарова и Тансер Бейти бяха избрани за членове на комисията.

От "Демократична България" членове са Стела Николова и Катя Панева.

От "Продължаваме промяната" членове са Йордан Терзийски и Богомил Петков.

От „Възраждане“ Коста Стоянов бе избран за зам.-председател на комисията.

Комисия по околна среда и водите

Халил Летифов от ДПС бе избран за председател на Комисията по околната среда и водите. Тя се състои от 23 членове, от които 13 от „Прогресивна Българя“, четирима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, „Демократична България“, по един от „Продължаваме промяната“ и от „Възраждане“.

От „Прогресивна България“ Стефан Сабрутев бе избран за зам.-председател, за членове - Фатме Рамадан, Светлана Митошев, Весела Момчева, Тодор Джиков, Антон Кутев, Стелиян Гандев, Стелиян Петров, Добрин Бяндов, Георги Илиев, Петър Янков, Румяна Аврамова, Мирослав Митков.

От ГЕРБ-СДС за зам.-председател бе избран Валери Лачовски, за членове - Георги Георгиев, Николай Нанков.

ДПС- председател Халил Летифов и проф. Джевдет Чакъров.

„Демократична България“ – Джипо Джипов и Димитър Найденов.

От „Продължаваме промяната“ за зам.-председател бе избрана Татяна Султанова.

От „Възраждане“ Ангел Янчев става член.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

За председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание беше избран Петър Тодоров от „Прогресивна България“ (ПБ), а за заместник-председатели – Красимир Иванов (ПБ), Даниел Митов (ГЕРБ-СДС) и Петър Петров („Възраждане“).

Вътрешната комисия се състои от 19 народни представители – 10 от „Прогресивна България“, трима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС, двама от „Демократична България“(ДБ), един от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“, решиха депутатите.

От ПБ в състава ѝ влизат Петър Тодоров - председател, Красимир Иванов - зам.-председател, и членове: Румен Миланов, Георги Митов, Даниела Георгиева, Иван Вачев, Димитър Балев, Емил Денков, Цветомир Цветанов и Тодор Барболов.

От ГЕРБ-СДС са Даниел Митов – зам.-председател, и членове Христо Терзийски и Младен Маринов.

Членове от ДПС са Калин Стоянов и Хамид Хамид, от ДБ - Божидар Божанов и Атанас Атанасов, и от ПП – Бойко Рашков. От „Възраждане“ в състава влиза Петър Петров като член и заместник-председател на комисията.

Комисия по отбрана

За председател на Комисията по отбрана беше избран Иван Лалов от "Прогресивна България" (ПБ), а за за заместник-председатели - Цветомир Цветанов от ПБ, Ивайло Мирчев от ДБ и Ивелин Първанов от "Възраждане".

Комисията се състои от 19 народни представители, от които 10 са от „Прогресивна България“, трима са от Парламентарната група на ГЕРБ - СДС, двама са от „Движение за права и свободи – ДПС", двама са от „Демократична България“ (ДБ), един е от „Продължаваме Промяната“ (ПП) и един - от "Възраждане".

В състава ѝ от ПБ влизат Иван Лалов (председател), Цветомир Цветанов, Валентин Гечевски, Александър Узунов, Данаил Петков, Христо Симеонов Галин Дурев, Красимир Иванов, Иван Димитров и Здравко Марков.

Членове на комисията от ГЕРБ-СДС са Владислав Горанов, Георг Георгиев и Александър Иванов.

От ДПС членове са Иво Цанев и Неждет Шабан.

От ДБ в състава на комисията влизат Ивайло Мирчев (зам.-председател) и Атанас Славов - член.

От ПП Радослав Рибарски бе избран за член на комисията.

От „Възраждане“ Ивелин Първанов бе избран за зам.-председател на комисията.

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Галин Дурев от "Прогресивна България" (ПБ) бе избран за председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Тя се състои от 19 народни представители, от които от ПБ - 10, трима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС и "Демократична България" и по един от "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

От "Прогресивна България", освен председателя Галин Дурев, за зам.-председател бе избрана Емине Гюлестан. Членове са Христо Симеонов, Пламен Тодев, Миролюб Адамов, Тихомир Кръстев, Асен Бабачев, Нели Андреева, Маломир Власов и Таня Николова.

От ГЕРБ-СДС за зам.-председател бе избран Евгени Дянков, членове - Томислав Дончев и Жечо Станков.

ДПС излъчи Фатима Йълддъс.

"Демократична България" излъчи за член Калоян Иванов.

От "Продължаваме промяната" за зам.-председател и член беше избран Богдан Богданов.

"Възраждане" излъчи Искра Михайлова за член.

Комисия за контрол над службите за сигурност

Румен Миланов от "Прогресивна България" оглави Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Тя е от 12 членове, излъчени на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. Председателят се избира на ротационен принцип за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи.

От „Прогресивна България“ Румен Миланов бе определен за ротационен председател, Петър Тодоров - за член.

От ГЕРБ-СДС Христо Терзийски бе определен за ротационен председател, Младен Маринов - за член.

От ДПС Станислав Анастасов бе излъчен за ротационен председател, Байрам Байрам - за член.

От "Демократична България" за ротационен председател бе определен Атанас Атанасов, Александра Стеркова - член.

От "Продължаваме промяната" излъчиха Бойко Рашков за ротационен председател и Асен Василев за член.

"Възраждане" определи Ивелин Първанов за ротационен председател и член на комисията.

Комисия по превенция и противодействие на корупцията

Димитър Балев от „Прогресивна България" бе избран за председател на Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Заместник-председатели стават Силвия Христова от "Прогресивна България", Станислав Анастасов от ДПС и Велислав Величков от "Продължаваме промяната".

Комисията се състои от 19 народни представители, от които 10 са от „Прогресивна България", трима от ГЕРБ-СДС, двама са от „Движение за права и свободи - ДПС", двама са от „Демократична България“, един от „Продължаваме Промяната“ и един - от "Възраждане".

В състава ѝ от „Прогресивна България“ бяха избрани Димитър Балев (председател), Силвия Христова (зам.-председател), Владимир Николов, Пламен Белов, Елена Нонева, Владимир Раков, Симеон Иванов, Николета Тодорова, Иван Димитров и Иван Мавродиев.

От ГЕРБ-СДС за членове на комисията бяха определени Рая Назарян, Стефан Арсов и Евгени Дянков.

От ДПС бяха избрани Станислав Анастасов (зам.-председател) и Шендоан Халит - член.

От "Демократична България" за членове бяха излъчени Свилен Трифонов и Димитър Найденов.

От "Продължаваме промяната" беше избран Велислав Величков (зам.-председател).

"Възраждане" определи Димо Дренчев за член на комисията.

Комисия по земеделие

Явор Гечев от "Прогресивна България" (ПБ) бе избран за председател на Комисията по земеделието, храните и горите. За заместник-председатели бяха избрани Тодор Джиков от ПБ, Шендоан Халит от ДПС и Любен Иванов от "Демократична България".

Комисията по земеделието, храните и горите се състои от 23 народни представители, от които 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ - СДС, двама от „Движение за права и свободи – ДПС", двама от „Демократична България“ (ДБ), един от „Продължаваме Промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“.

В състава на постоянната комисия от ПБ влизат Явор Гечев (председател), Тодор Джиков (зам.-председател), Фатме Рамадан, Георги Георгиев, Радослав Вълчев, Светлана Тошева, Маломир Власов, Рашид Узунов, Стела Илиева, Таня Гюрюшева-Николова, Димитър Кънев, Стелиян Гандев и Петър Стойчев.

От ГЕРБ – СДС членове са Десислава Танева, Георги Станков, Румен Христов и Цвета Караянчева.

От ДПС в комисията влизат Шендоан Халит (зам.-председател) и Димитър Аврамов - член.

От ДБ в комисията влизат Любен Иванов (зам.-председател) и Свилен Трифонов - член.

От ПП за член на комисията бе избрана Айлин Пехливанова.

От "Възраждане" член на комисията е Кръстьо Врачев.

Комисия по социална политика

Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ оглави Комисията по труда, демографската и социалната политика. За заместник-председатели бяха избрани Мария Тодорова от „Прогресивна България“, Айтен Сабри от ДПС и Георги Георгиев от „Възраждане“.

Комисията по труда, демографската и социалната политика се състои от 24 народни представители - 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС, двама от „Демократична България“ (ДБ), двама от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“, реши парламентът.

От ПБ в състава на комисията влизат Мария Тодорова – зам.-председател, и членове – Диана Димитрова, Красимир Папазов, Стоян Петков, Александър Попов, Надежда Колева-Стойчева, Румен Мунтянов, Георги Петров, Павлина Ковачева, Милена Недева, Мирена Гуглева-Иванова, Даниела Георгиева и Петър Витанов.

От ГЕРБ-СДС за член беше избрана Илиана Жекова, като от парламентарната група не попълниха квотата си в състава на комисията. От ДПС са Левент Апти и Айтен Сабри – зам.-председател. Членове на комисията от ДБ са Анна Бодакова и Стела Николова.

От ПП в състава ѝ влизат Венко Сабрутев – председател, и Стою Стоев – член, и от „Възраждане“ е Георги Георгиев - заместник-председател на социалната комисия.

Комисия по транспорт и съобщения

Йордан Иванов от „Демократична България“ беше избран за председател на Комисията по транспорт и съобщения. За заместник-председатели бяха избрани Нели Андреева от „Прогресивна България“, Стефан Мирев от ГЕРБ – СДС и Тансер Бейти от ДПС.

Комисията се състои от 23-ма народни представители, от които 13 – от „Прогресивна България", четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от „Движение за права и свободи - ДПС", двама – от „Демократична България", един – от „Продължаваме промяната“, и един – от „Възраждане“.

В състава ѝ от „Прогресивна България“ влизат Нели Андреева (заместник-председател), Мартин Жлябинков, Емил Денков, Ясен Щерев, Валентин Гечевски, Михаил Михайлов, Пламен Тодев, Стефан Свиленов, Димитър Тодоров, Тодор Барболов, Васил Филев, Даниела Николова-Кършева и Пламен Карашев.

От ГЕРБ – СДС за членове бяха избрани Стефан Мирев (заместник-председател), Мария Димитрова и Георги Георгиев.

От ДПС бяха излъчени Тансер Бейти (заместник-председател) и Халил Летифов – член.

От „Демократична България“ бяха избрани Йордан Иванов (председател) и Чило Попов – член.

От „Продължаваме промяната“ за член беше излъчен Богомил Петков.

Комисия по образование

Димитър Здравков от „Прогресивна България" бе избран за председател на Комисията по образованието и науката. Тя се състои от 24 членове - 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, един - от „Възраждане“.

От „Прогресивна България" за зам.-председател на комисията бе избран Владимир Гончев, за членове - Румяна Аврамова, Милена Владкова, Нели Карабахчиева, Павлина Ковачева, Ивайло Христов, Даниел Парушев, Стела Илиева, Александра Ангелакова, Олга Борисов, Янка Тянкова и Мария Тодорова.

От ГЕРБ-СДС за зам.-председател бе излъчен Красимир Вълчев, за членове Йорданка Фандъкова, Костадин Ангелов и Марина Димитрова

За членове от ДПС излъчиха Фатима Йълдъс, от „Демократична България“ – Елисавета Белобрадова и Павел Попов.

„Продължаваме промяната" излъчи Николай Денков за зам.-председател и Татяна Султанова за член на комисията.

От „Възраждане“ за член на комисията бе избран Ангел Янчев.

Комисия по въпросите на младежта и спорта

Петър Стойчев от „Прогресивна България“ (ПБ) оглави Комисията по въпросите на младежта и спорта. За заместник-председатели бяха избрани Владимир Николов от ПБ, Джем Яменов от ДПС и Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната“.

Комисията по въпросите на младежта и спорта се състои от 23-ма народни представители, от които 13 – от „Прогресивна България“, четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от „Движение за права и свободи – ДПС", двама – от „Демократична България“, един – от „Продължаваме Промяната“, и един – от „Възраждане“.

В състава ѝ от „Прогресивна България“ бяха избрани Петър Стойчев (председател), Владимир Николов (заместник-председател) и Миролюб Адамов, Борислав Георгиев, Антонио Василев, Йордан Йовчев, Ивайло Христов, Иван Голомеев, Мариям Саркис Сакъз, Стоян Петков, Ивет Горанова, Тефик Парафитов и Иван Янев.

От ГЕРБ – СДС за членове на комисията бяха избрани Стефан Апостолов и Валентин Милушев.

От ДПС бяха избрани Джем Яменов (заместник-председател) и Сейфи Мехмедали – член.

От „Демократична България“ за членове на комисията бяха избрани Анна Бодакова и Калоян Иванов.

От „Продължаваме промяната“ излъчиха Мирослав Иванов (заместник-председател).

От „Възраждане“ за член на комисията беше избран Коста Стоянов.

Комисия по здравеопазване

Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС беше избран за председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание, а за заместник-председатели - Георги Илиев от „Прогресивна България“, Джевдет Чакъров от ДПС и Катя Панева от „Демократична България“.

Ангелов беше председател на здравната комисия и в предишното 51-во Народно събрание.

Комисията по здравеопазването се състои от 23 народни представители - 13 от „Прогресивна България“, четирима от ГЕРБ-СДС, двама от ДПС, двама от „Демократична България“ (ДБ), един от „Продължаваме промяната“ (ПП) и един от „Възраждане“, решиха депутатите.

От ПБ в състава на здравната комисия влизат Георги Илиев - зам.-председател, и членове Александър Попов, Добрин Бяндов, Владимир Гончев, Тихомир Тотев, Георги Петров, Антонио Василев, Динко Странски, Диана Димитрова, Явор Плашилски, Юлиан Димитров, Месут Рушид и Стела Загорчева-Серафимова.

От ГЕРБ бяха избрани Костадин Ангелов - председател, и членове - Лъчезар Иванов, Красимир Събев и Красен Кръстев. От ДПС в състава на комисията са Джевдет Чакъров (зам.- председател) и Левент Апти (член). От ДБ членове са Катя Панева, която е и зам.-председател, и Александър Симидчиев. От ПП в състава влиза Николай Денков, а от "Възраждане" – Георги Георгиев.

Комисия по култура и медии

Антон Кутев от „Прогресивна България“ беше избран за председател на Комисията по културата и медиите. Тя се състои от 23-ма народни представители, от които 13 – от „Прогресивна България“, четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от ДПС, „Демократична България“, по един – от „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

От „Прогресивна България“ в нея влизат Антон Кутев (председател), заместник-председател – Васил Горанов, членове – Лилия Димитрова, Стоян Тричков, Данаил Петков, Катя Стайкова, Нели Карабахчиева, Ирина Асиова-Диамант, Владимир Раков, Бойко Младенов, Вяра Петрова, Александра Вълчева и Живка Бучуковска.

От ГЕРБ – СДС Йорданка Фандъкова беше избрана за заместник-председател, а Тома Биков – за член на комисията.

ДПС излъчиха Николай Златарски за член на комисията.

От „Демократична България“ за заместник-председател беше избрана Александра Стеркова, за член – Чило Попов.

„Продължаваме промяната“ определи Иво Михайлов за член на комисията.

"Възраждане" излъчи Костадин Костадинов за член на комисията.

Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите

Атидже Алиева-Вели от ДПС стана председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите в Народното събрание. За заместник-председатели бяха избрани Нихал Юзерган от „Прогресивна България“, Тома Биков от ГЕРБ-СДС и Атанас Славов от „Демократична България“.

Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите се състои от 15 народни представители - осем от „Прогресивна България“ (ПБ), трима от ГЕРБ-СДС и по един от ДПС, „Демократична България“ (ДБ), „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Възраждане“, решиха депутатите.

От ПБ в състава на комисията влизат Нихал Юзерган (заместник-председател), Юлиан Димитров, Тефик Парафитов, Емине Гюлестан, Мирена Гуглева-Иванова, Явор Плашилски, Месут Рушид и Иван Янев. От ГЕРБ-СДС са Красимир Събев, Тома Биков (зам.-председател) и Стефан Апостолов. От ДПС Атидже Алиева-Вели е член и преседател на комисията, а Атанас Славов от ДБ е член и заместник-председател на комисията. В състава ѝ влизат още Марин Тихомиров от ПП и Костадин Костадинов от „Възраждане".

Комисия по иновациите и дигиталната трансформация

Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС беше избран за председател Комисията по иновациите и дигиталната трансформация. Заместник-председатели на комисията станаха Георги Григоров от "Прогресивна България" (ПБ), Деница Сачева от ГЕРБ-СДС и Божидар Божанов от "Демократична България" (ДБ).

Комисията по иновациите и дигиталната трансформация се състои от 15 народни представители, осем от „Прогресивна България“, трима от ГЕРБ-СДС и по един от ДПС, „Демократична България“ (ДБ), „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Възраждане“, решиха депутатите.

От ПБ в състава на комисията влизат Георги Григоров - зам.-председател, и членове - Витко Вълчев, Тихомир Кръстев, Лорин Лоринков, Валентин Петров, Асен Бабачев, Момчил Терзийски и Пламен Белов.

Членове от ГЕРБ-СДС са Томислав Дончев, който е и председател на комисията, Росен Желязков и Деница Сачева, която е и заместник-председател.

В състава на комисията влизат още Надя Петрова от ДПС, Божидар Божанов от ДБ (заместник-председател), Йордан Терзийски от ПП и Борис Аладжов от "Възраждане".

Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

За председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, в парламента, беше избран Александър Симидчиев от „Демократична България“. За заместник-председатели бяха избрани Йордан Йовчев от „Прогресивна България“, Лъчезар Иванов от ГЕРБ – СДС, и Надя Петрова от ДПС.

Комисията се състои от 15 народни представители, от които осем – от „Прогресивна България", трима – от ГЕРБ – СДС, един – от „Движение за права и свободи – ДПС“, един – от „Демократична България“, един – от „Продължаваме промяната“, и един – от „Възраждане“.

В състава ѝ от „Прогресивна България“ влизат Йордан Йовчев (заместник-председател), Ирина Асиова-Диамант, Красимир Папазов, Васка Милушева, Васил Горанов, Лилия Димитрова, Динко Странски и Александра Ангелакова.

От ГЕРБ – СДС бяха определени Лъчезар Иванов (заместник-председател), Росен Желязков и Илиана Жекова.

От ДПС беше избрана Надя Петрова (заместник-председател).

От „Демократична България“ беше излъчен Александър Симидчиев (председател).

От „Продължаваме промяната“ за член на комисията беше избран Марин Тихомиров.

От „Възраждане“ за член бе избран Димо Дренчев.

Комисия по политиките за българите извън страната

Ангел Георгиев от „Възраждане" бе избран за председател на Комисията по политиките за българите извън страната. Тя се състои от 13 народни представители, от които седем от „Прогресивна България“, двама от ГЕРБ-СДС, по един от ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

От „Прогресивна България“ определиха Ивет Горанова за зам.-председател, Десислава Костова, Борислав Георгиев, Бойко Младенов, Иван Голомеев, Георги Кунчев, Момчил Петров за членове. Представител на ГЕРБ-СДС в комисията ще бъде Георги Станков.

От ДПС за зам.-председател бе избран Неждет Шабан. От „Демократична България“ за зам.-председател бе определена Елисавета Белобрадова.

От „Продължаваме промяната“ за член на комисията излъчиха Айлин Пехливанова.

Комисия по туризъм

Росица Кирова от ГЕРБ-СДС оглави Комисията по туризъм в 52-рото Народно събрание. За заместник-председатели бяха избрани Ясен Щерев от „Прогресивна България“, Павел Попов от „Демократична България“ и Цончо Ганев от „Възраждане“.

Комисията по туризъм се състои от 15 народни представители осем от „Прогресивна България“ (ПБ), трима от ГЕРБ-СДС и по един от ДПС, „Демократична България“ (ДБ), „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Възраждане“, решиха депутатите.

Членове на комисията от ПБ са Ясен Щерев, който е и зам.-председател, Пламен Карашев, Васка Милушева, Ивайло Петров, Весела Момчева-Таун, Николай Косев, Милева Владкова и Георги Кунчев. От ГЕРБ-СДС в състава й влизат Росица Кирова - председател, и членове - Валентин Милушев и Милен Делийски, от ДПС - Николай Златарски, от ДБ - Павел Попов (зам.-председател), от ПП - Иво Михайлов, и от "Възраждане" – Цончо Ганев (заместник-председател).

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