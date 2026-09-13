Ето ги шефовете на парламентарни комисии. Големи изненади
Депутатите определиха съставите и ръководствата
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Депутатите определиха съставите и ръководствата
Мачът е от 16.00 часа на националния стадион
Ето кои излизат на терена във Вечното дерби
Вече са ясни стартовите състави на Ювентус и Барселона за финала в Шампионска лига, който започва от 21:45 часа. Ювентус: Буфон, Лихтщайнер, Бардзали...
Стойчо Стоев залага на две от новите попълнения в титулярния състав на "Левски" срещу "Хасково". Двата тима играят за първенство на "Герена", след кат...
София. Неочакван ход предприе треньорът на "Лудогорец" Георги Дерменджиев за срещата с "Ливърпул". Той заложи на Даниел Абало на върха на атаката. Оча...