Левски излиза без основен играч срещу Залцбург СЪСТАВИТЕ

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на отбора за днешния мач срещу Залцбург. Срещата от първия кръг на основната фаза на Лига Европа е от 19:45 часа на "Васил Левски.

Извън състава остава халфът Мехди Мубарик, който не успя да се възстанови за срещата. Добра новина е, че на линия за двубоя е Марко Груич. Извън групата са още Акрам Бурас, Петко Христов, Мустафа Сангаре, Оливер Камдем, Адриан Райчев и Радослав Кирилов.

Станаха ясни стартовите състави на Левски и РБ Залцбург. Двата отбора се изправят един срещу друг в сблъсък от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Мачът стартира в 19:45 часа с първия съдийски сигнал на Мохамад Ал-Емара от Финландия.

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 3. Майкон, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо



РБ Залцбург: 52. Кристиан Завиешицки, 18. Николас Верачниг, 44. Кевин Бома, 21. Тим Дрекслер, 31. Доминик Шмид, 15. Бартош Мазурек, 32. Абубакар Бари, 20. Едмънг Байду, 8. Сота Китано, 11. Йорбе Вертесен, 9. Харис Табакович