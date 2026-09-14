В Румъния казаха какво ще направят с чупенето на Веласкес

Емоционалната реакция на Хулио Веласкес след равенството 0:0 на Левски срещу Ботев Враца получи отзвук и извън България. Водещата румънска медия „Фанатик“ сравни действията на испанеца със знаменит случай със Сорин Кърцу отпреди 16 години.

Левски загуби първите си точки през сезона след осем поредни победи в първенството. Секунди след последния съдийски сигнал Веласкес изпусна нервите си и счупи стъкло на резервната скамейка, като при инцидента разкървави ръката си.

В Румъния ситуацията веднага беше сравнена с избухването на Сорин Кърцу през 2010 година. Любопитното е, че той в момента е почетен президент на Университатя Крайова – клубът, който Левски отстрани във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Кърцу беше треньор на ЧФР Клуж, когато по време на загубата с 0:1 от Базел в Шампионската лига започна да удря резервната скамейка с ръце и крака и счупи едно от стъклата. След инцидента УЕФА го наказа за един мач и го глоби с 10 000 евро, а ЧФР Клуж прекрати отношенията си с него.

„Фанатик“ определя действията на Веласкес като поразително напомнящи за случая с Кърцу и отбелязва, че кадрите от Враца са върнали румънските фенове към една от най-запомнящите се сцени във футбола на страната.

Години след случилото се Кърцу признава, че тогава е бил под огромно напрежение и е имал сериозни здравословни проблеми. Той дори се шегува, че стъклото на скамейката вече едва се е държало преди неговото избухване.